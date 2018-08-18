RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29312932293329342935>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:27

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Поддержи флешмоб.
Обезьяна в бан :mrgreen:

Зображення

может пора уже гасить намечающийся холивар в зародыше????


покажите хоть один его полезный пост - одна зрада и говноедство


Зрада необходима для баланса.
Типа вот ты (условный) напишешь про рекорд Укрзализныци по продаже билетов в один день. И промолчишь, что сроки предварительных продаж были нарушены, от наплыва желающих сайт лег и многие неполучили чего хотели.
баланс надобен.
vano80
 
Повідомлень: 914
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:30

Re: модераторы есть на форуме???

vano80
ваня, читаем тему ветки, медленно...шевеля губами...3 раза....или может больше...до понимания...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10008
З нами з: 05.06.13
Подякував: 439 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:39

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать?
себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух.
Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах.
Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской???
Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г....
P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?


хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
то же касается и морального права критиковать руководство НАШЕГО города - мы, выбирающие лепутатов в горсовет и платящие налоги в городской бюджет его имеем, вы и такие как вы - нет
так понятнее?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 05.06.16
Подякував: 289 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:39

  Прохожий написав:vano80
ваня, читаем тему ветки, медленно...шевеля губами...3 раза....или может больше...до понимания...


А в чем проблема? Я же не виноват, что никто не обсуждает, как повлияет арест 263 объектов судейских на стоимость недвиги. Да и экспресс, это же важно, это же и есть та самая инфраструктура столицы.
vano80
 
Повідомлень: 914
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:41

  kingkongovets написав:
хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
так понятнее?


Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?
vano80
 
Повідомлень: 914
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
так понятнее?


Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?


он не платит ндфл
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 05.06.16
Подякував: 289 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:44

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать?
себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух.
Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах.
Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской???
Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г....
P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?


хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
то же касается и морального права критиковать руководство НАШЕГО города - мы, выбирающие лепутатов в горсовет и платящие налоги в городской бюджет его имеем, вы и такие как вы - нет
так понятнее?


Да здравствует совок. Надо вообще Киев обнести колючей проволокой и пускать в город только при наличии штампа в паспорте .
В то время как в ЕС открывают границы в голове киевских чиновников все идеи сводятся " запретить, отменить, взять плату" , вместо " разрешить,упростить" :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29503
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2896 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:47

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:
хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
так понятнее?


Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?


он не платит ндфл


Ок, не будем рассматривать личное дело Сержика. Куда идут налоги броварчан, работающих в Ашане на Черниговской?
Идея конечно зашкварная. Понаехи, прописывайтесь в городе. Арендодатели вас не пропишут, так что делайте что хотите.
vano80
 
Повідомлень: 914
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:49

...
Востаннє редагувалось l66 в Суб 08 гру, 2018 22:55, всього редагувалось 1 раз.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2612
З нами з: 05.01.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:50

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
vano80 написав:[quote="4521061:kingkongovets"]

хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
так понятнее?


Конг, так что там, куда идет ндфл Сержика, прописанного в мухосранске и работающего в столице?


он не платит ндфл


Ок, не будем рассматривать личное дело Сержика. Куда идут налоги броварчан, работающих в Ашане на Черниговской?
Идея конечно зашкварная. Понаехи, прописывайтесь в городе. Арендодатели вас не пропишут, так что делайте что хотите.[/quote]

какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 05.06.16
Подякував: 289 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29312932293329342935>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона, vano80 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1221, 1222, 1223
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12223 2141746
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 22:03
l66
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1815
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 572
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11101)
08.12.2018 23:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.