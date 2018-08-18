Serg-ik написав: ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать?

себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух.

Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах.

Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской???

Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г....

P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?