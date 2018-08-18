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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2932293329342935>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:52

  vano80 написав:Ок, не будем рассматривать личное дело Сержика. Куда идут налоги броварчан, работающих в Ашане на Черниговской?
Идея конечно зашкварная. Понаехи, прописывайтесь в городе. Арендодатели вас не пропишут, так что делайте что хотите.


А парадокс заключается в том что в принципе мерии наплевать на киевлян.
Вон даже ККЦ считает что проблема плохой социальной инфраструктуры это исключительно проблемы жильцов.
А мерия хочет наполнять бюджет и воровать и строить вскую хрень втридорога типо веломоста за 400 млн.грн .

А еще 100% авансы выплачивать Укбудовским орлам за шулявский мост.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:52

  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:он не платит ндфл

это тупость или принципиальность?
да, я не плачу НДФЛ. Его платит налоговый агент-работодатель, так прописано в Налоговом кодексе
Не подскажите, кому платить за Софиевский Собор-Ярославу Мудрому?
а за велосипедные дорожки-Витальке, это я понимаю.
Жду платного проезда по Шулявскому мосту с одновременным запретом киевским фирмам иметь филиалы и производственные мощности за пределами города, особенно в других областях.
Кинг, ты зрадофил года: поддерживаешь идею, которая разъединяет людей
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:02

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?

Вроде платят налоги с зарплаты сотрудников по ИНН.
А ИНН закреплен в налоговой по месту регистрации.
Имхо.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:04

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:он не платит ндфл

это тупость или принципиальность?
да, я не плачу НДФЛ. Его платит налоговый агент-работодатель, так прописано в Налоговом кодексе
Не подскажите, кому платить за Софиевский Собор-Ярославу Мудрому?
а за велосипедные дорожки-Витальке, это я понимаю.
Жду платного проезда по Шулявскому мосту с одновременным запретом киевским фирмам иметь филиалы и производственные мощности за пределами города, особенно в других областях.
Кинг, ты зрадофил года: поддерживаешь идею, которая разъединяет людей


мы на ты перешли?)
за вас работодатель не платит ндфл, он платит налог на зарплату
вы здесь - никто, гастрик
пасть разевать с критикой можете в своей кацапетовке
там же будете учить своих детей
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 23:05, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:04

  kingkongovets написав:
Serg-ik написав:ККЦ, как можно было в одной фразе столько фигни написать?
себе лично ни у кого ничего не просил: ни мост на Шулявке, ни зону отдыха на Сагайдака, ни трамвай за миллион баксов вместо двух.
Это предложение настолько же тупое, как предложение Черновецкого брать плату за воду в бюветах.
Я в Киеве 11 лет без прописки. Пояснять надо? Я что, детей из Фастова сюда вожу? Или работаю в Фастове , а детей сюда вожу? Какая разница между мной, без прописки, и тем, кто с пропиской???
Несколько лет назад на этом форуме писал и сейчас повторю: я лично за то, чтоб в течение месяца всех понаехов из Киева выселить Всех!и меня в том числе. Сейчас добавлю: и на работу пусть без киевской прописки не берут! Работать надо в Броварах, Фастове, Вишнёвом, Софиевской Борщаговке и т.д. Как же свободно вздохнёт Киев через месяц!!! а потом утонет в г....
P.S. Сколько лет было вашим детям, когда перестали с ними жить?


хотите здесь работать? ок, никто не против
вас никто отсюда не гонит, равно как и не держит тут насильно
но если хотите юзать киевскую инфраструктуру на тех же правах шо и киевляне - станьте для начала одним из них
то же касается и морального права критиковать руководство НАШЕГО города - мы, выбирающие лепутатов в горсовет и платящие налоги в городской бюджет его имеем, вы и такие как вы - нет
так понятнее?

а какой % жителей Нью Йорка имеют в собственности квартиру? Или в Париже, или в Лондоне?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:05

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)


Конг, дорогой, не надо елозить. Десятки тысяч "понаехов" работают в киевских конторах и за них в местный бюджет платятся налоги. Которые составляют 42 процента того самого бюджета. Из которого сначала проектируются делинеаторы, изготавливаются, устанавливаются. А потом эвакуируют авто не там стоявшие. Почему сразу нельзя эвакуировать, не тратясь на промежуточные решения, вопрос явно неприличный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:05

  l66 написав:
  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?

Вроде платят налоги с зарплаты сотрудников по ИНН.
А ИНН закреплен в налоговой по месту регистрации.
Имхо.

ЕСВ и военный идут на счёт казначейства, НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель. Всё наемные сотрудники фирм зарегистрированных в Киеве платят Киеву, пофигу что они из Хацапетовки.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Этот спор сейчас ни о чем. В Украине нет сейчас того фундамента на котором стоит американская система начального и среднего образования: местного налога на недвижимость. И да, когда ты платишь такой налог, в бюджет Печерского района, тогда, конечно, ты справедливо требуешь, чтобы резидент села Троещина мог попасть в школу, содержащуюся с твоих налогов только за плату. Но у нас такого нет, соответственно даже инициатива принимать детей в школу по месту регистрации - это административное решение. Экономической основы под ним нет. А должна быть.
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