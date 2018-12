Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

vano80 написав: kingkongovets написав: vano80 написав: [quote="4521074:kingkongovets"]



какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)



Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает? Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?



так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем) так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)



Конг, дорогой, не надо елозить. Десятки тысяч "понаехов" работают в киевских конторах и за них в местный бюджет платятся налоги. Которые составляют 42 процента того самого бюджета. Из которого сначала проектируются делинеаторы, изготавливаются, устанавливаются. А потом эвакуируют авто не там стоявшие. Почему сразу нельзя эвакуировать, не тратясь на промежуточные решения, вопрос явно неприличный [/quote]



еще раз:

налоги платит работодатель, создатель рабочих мест

так ненавидимый вами предприниматель

не за вас, а с вашей зарплаты

еще раз:

налоги платит работодатель, создатель рабочих мест

так ненавидимый вами предприниматель

не за вас, а с вашей зарплаты

андестенд?

