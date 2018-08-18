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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29332934293529362937>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

  l66 написав:
  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?

Вроде платят налоги с зарплаты сотрудников по ИНН.
А ИНН закреплен в налоговой по месту регистрации.
Имхо.


"Согласно общему правилу, НДФЛ, который уплачивает налоговый агент — юрлицо, зачисляется в соответствующий местный бюджет по местонахождению (расположению) (п. 2 ст. 64 Бюджетного кодекса Украины, далее — БКУ)."

Вот я понимаю так. если работая в Киеве доход получает громада в селе - поясните кто знает точно.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:
vano80 написав:[quote="4521074:kingkongovets"]

какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)


Конг, дорогой, не надо елозить. Десятки тысяч "понаехов" работают в киевских конторах и за них в местный бюджет платятся налоги. Которые составляют 42 процента того самого бюджета. Из которого сначала проектируются делинеаторы, изготавливаются, устанавливаются. А потом эвакуируют авто не там стоявшие. Почему сразу нельзя эвакуировать, не тратясь на промежуточные решения, вопрос явно неприличный :mrgreen:[/quote]

еще раз:
налоги платит работодатель, создатель рабочих мест
так ненавидимый вами предприниматель
не за вас, а с вашей зарплаты
андестенд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:08

  l66 написав:
  vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?

Вроде платят налоги с зарплаты сотрудников по ИНН.
А ИНН закреплен в налоговой по месту регистрации.
Имхо.

по месту регистрации юрлица платятся налоги на зарплату
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто знает подскажите, долгосрочные и краткосрочные трежерис показали нулевую доходность. К чему это?
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:10

  kingkongovets написав:еще раз:
налоги платит работодатель, создатель рабочих мест
так ненавидимый вами предприниматель
не за вас, а с вашей зарплаты
андестенд?


Ты уже понял что неправ. Что приезжие вкладывают в бюджет столицы деньги. И многие потом разъезжаются по своим броваро-бояркам. Бывает.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  kingkongovets написав:еще раз:
налоги платит работодатель, создатель рабочих мест
так ненавидимый вами предприниматель
не за вас, а с вашей зарплаты
андестенд?


Ты уже понял что неправ. Что приезжие вкладывают в бюджет столицы деньги. И многие потом разъезжаются по своим броваро-бояркам. Бывает.


приезжие вкладывают лишь свой труд
а рабочие места создает работодатель
а незаменимых нет
а ты походу тупой, мне уже надоело это разжевывать
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 08 гру, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:13

  vano80 написав:
  kingkongovets написав:еще раз:
налоги платит работодатель, создатель рабочих мест
так ненавидимый вами предприниматель
не за вас, а с вашей зарплаты
андестенд?


Ты уже понял что неправ. Что приезжие вкладывают в бюджет столицы деньги. И многие потом разъезжаются по своим броваро-бояркам. Бывает.

он то понял но всё равно будет быковать...
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:18

  Оранжевый-хит сезона написав:по месту регистрации юрлица платятся налоги на зарплату

Все понятно.
Получается, что налоги поступили в Киев, а не в дальний поселок, и городок от уехавшего в столицу никаких налогов не получает?
Тогда неправомерно брать плату за обучение детей иногородних. Имхо
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:20

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:еще раз:
налоги платит работодатель, создатель рабочих мест
так ненавидимый вами предприниматель
не за вас, а с вашей зарплаты
андестенд?


Ты уже понял что неправ. Что приезжие вкладывают в бюджет столицы деньги. И многие потом разъезжаются по своим броваро-бояркам. Бывает.


приезжие вкладывают лишь свой труд
а рабочие места создает работодатель
а незаменимых нет
а ты походу тупой, мне уже надоело это разжевывать


Плохо, что коренной киевлянин хамит. Разговор начался с того, что приезжие непрописанные требуют за счет киевлян инфраструктуру.
Тебе уже несколько раз сказали. Работающий в столице, на столичную контору, оплачивает это все.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:20

  airmax78 написав:Этот спор сейчас ни о чем. В Украине нет сейчас того фундамента на котором стоит американская система начального и среднего образования: местного налога на недвижимость. И да, когда ты платишь такой налог, в бюджет Печерского района, тогда, конечно, ты справедливо требуешь, чтобы резидент села Троещина мог попасть в школу, содержащуюся с твоих налогов только за плату. Но у нас такого нет, соответственно даже инициатива принимать детей в школу по месту регистрации - это административное решение. Экономической основы под ним нет. А должна быть.

Если бы у нас такое было - все встало наконец с головы (с ж***) на ноги. Перестали бы появляться муравейники у метро без соц инфраструктуры. Потому что ну что, что у тебя метро? Все равно ты через три остановки ребенка в школу не устроишь. Только у себя. Нет школ? Как жаль. Не селись в муравейнике. Или плати за школу. И школа - это только начало. Люди реально бы интересовались чем занимается их местная власть, на что она тратит деньги, что, кому и где разрешает строить. Это была бы революция.
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