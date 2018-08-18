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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 гру, 2018 23:22
l66 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
по месту регистрации юрлица платятся налоги на зарплату
Все понятно.
Получается, что налоги поступили в Киев, а не в дальний поселок, и городок от уехавшего в столицу никаких налогов не получает?
Тогда неправомерно брать плату за обучение детей иногородних. Имхо
Что-то типа мАсквичей, брезгующих приезжими и незабывающих с этих самых приезжих за аренду снимать регулярно.
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vano80
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:29
А куда же платит Варус зарегистрированный в Днепре ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:29
Прочитайте мои посты. Бюджет Киева - это как бюджет Украины. Он тебя лично не касается. Один живет на Печерске, другой живет на Борщаговке. Оба в Киеве, но в очень разном. Нужно опускать людей на уровень районов. Как в Штатах - уровень земель. Чтобы они платили в бюджет района и реально интересовались, че пля происходит? Куда тратятся наши деньги? И видели каждую копейку. Это был бы совершенно другой уровень гражданского общества и совершенно другой уровень жизни (в благополучных районах). Но, правда, неминуемо привело бы к стремительному образованию многочисленных гетто.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 08 гру, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:33
stm написав:
ЕСВ и военный идут на счёт казначейства, НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель. Всё наемные сотрудники фирм зарегистрированных в Киеве платят Киеву, пофигу что они из Хацапетовки.
В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом.
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freeze
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:43
11 декабря будет статистика по сдаче жилья в Киеве за три квартала.... будет грустно, сдалось мало.... а вот 2-3 кварталы 2019 года будет бомба... особенно ПОХ и Голосево
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:46
stm написав:
Если филиал имеет свой ЕДРПОУ в Киеве, платит налоги в Киеве
А где посмотреть ?
Кстати АТБ тоже из Днепра
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"
Код: 30487219
Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:51
zzzzzz написав: stm написав:
Если филиал имеет свой ЕДРПОУ в Киеве, платит налоги в Киеве
А где посмотреть ?
Кстати АТБ тоже из Днепра
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"
Код: 30487219
Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76
По идее в чеке
IД и 8 цифр, сразу после адреса в фиксальном чеке. Там же и номер платильщика ПДВ
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stm
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Додано: Суб 08 гру, 2018 23:53
vano80 написав:
Плохо, что коренной киевлянин хамит. Разговор начался с того, что приезжие непрописанные требуют за счет киевлян инфраструктуру.
Тебе уже несколько раз сказали. Работающий в столице, на столичную контору, оплачивает это все.
это не хамство, а всего лишь констатация того, шо ты с надцатого раза не можешь осознать элементарщинуработающий
де факто не оплачивает ничего
он лишь функция в процессе, который создал его работодатель
тебя уволят, наймут другого - ничего не изменится, кроме твоей рефлексии
а кроме налогов еще существует процесс делегирования полномочий при выборах в местные советы, в которых понаехи тоже не участвуют
но понаехи с рудиментарным совковым инфантилизмом продолжают вонять, критиковать и чего то постоянно по привычке требовать и возмущаться несправедливостью мира
им пора взрослеть
жизнь - боль (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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