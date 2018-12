Додано: Суб 08 гру, 2018 23:53

Плохо, что коренной киевлянин хамит. Разговор начался с того, что приезжие непрописанные требуют за счет киевлян инфраструктуру.

Тебе уже несколько раз сказали. Работающий в столице, на столичную контору, оплачивает это все.



это не хамство, а всего лишь констатация того, шо ты с надцатого раза не можешь осознать элементарщину

работающий де факто не оплачивает ничего

он лишь функция в процессе, который создал его работодатель

тебя уволят, наймут другого - ничего не изменится, кроме твоей рефлексии

а кроме налогов еще существует процесс делегирования полномочий при выборах в местные советы, в которых понаехи тоже не участвуют

но понаехи с рудиментарным совковым инфантилизмом продолжают вонять, критиковать и чего то постоянно по привычке требовать и возмущаться несправедливостью мира

им пора взрослеть

