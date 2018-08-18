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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2934293529362937>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:22

  l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:по месту регистрации юрлица платятся налоги на зарплату

Все понятно.
Получается, что налоги поступили в Киев, а не в дальний поселок, и городок от уехавшего в столицу никаких налогов не получает?
Тогда неправомерно брать плату за обучение детей иногородних. Имхо


Что-то типа мАсквичей, брезгующих приезжими и незабывающих с этих самых приезжих за аренду снимать регулярно. :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:29

А куда же платит Варус зарегистрированный в Днепре ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прочитайте мои посты. Бюджет Киева - это как бюджет Украины. Он тебя лично не касается. Один живет на Печерске, другой живет на Борщаговке. Оба в Киеве, но в очень разном. Нужно опускать людей на уровень районов. Как в Штатах - уровень земель. Чтобы они платили в бюджет района и реально интересовались, че пля происходит? Куда тратятся наши деньги? И видели каждую копейку. Это был бы совершенно другой уровень гражданского общества и совершенно другой уровень жизни (в благополучных районах). Но, правда, неминуемо привело бы к стремительному образованию многочисленных гетто.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 08 гру, 2018 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:30

  zzzzzz написав:А куда же платит Варус зарегистрированный в Днепре ? :mrgreen:

Выгнать его из Киева :)
l66
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:33

  stm написав:ЕСВ и военный идут на счёт казначейства, НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель. Всё наемные сотрудники фирм зарегистрированных в Киеве платят Киеву, пофигу что они из Хацапетовки.


В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом.
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:38

  l66 написав:
  zzzzzz написав:А куда же платит Варус зарегистрированный в Днепре ? :mrgreen:

Выгнать его из Киева :)

Если филиал имеет свой ЕДРПОУ в Киеве, платит налоги в Киеве :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

11 декабря будет статистика по сдаче жилья в Киеве за три квартала.... будет грустно, сдалось мало.... а вот 2-3 кварталы 2019 года будет бомба... особенно ПОХ и Голосево
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:46

  stm написав:
  l66 написав:
  zzzzzz написав:А куда же платит Варус зарегистрированный в Днепре ? :mrgreen:

Выгнать его из Киева :)

Если филиал имеет свой ЕДРПОУ в Киеве, платит налоги в Киеве :)


А где посмотреть ?

Кстати АТБ тоже из Днепра
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"

Код: 30487219

Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:51

  zzzzzz написав:
  stm написав:Если филиал имеет свой ЕДРПОУ в Киеве, платит налоги в Киеве :)


А где посмотреть ?

Кстати АТБ тоже из Днепра
ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"
Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТБ-МАРКЕТ"

Код: 30487219

Адреса: 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО, будинок 76

По идее в чеке :) IД и 8 цифр, сразу после адреса в фиксальном чеке. Там же и номер платильщика ПДВ :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:53

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:

Плохо, что коренной киевлянин хамит. Разговор начался с того, что приезжие непрописанные требуют за счет киевлян инфраструктуру.
Тебе уже несколько раз сказали. Работающий в столице, на столичную контору, оплачивает это все.


это не хамство, а всего лишь констатация того, шо ты с надцатого раза не можешь осознать элементарщину
работающий де факто не оплачивает ничего
он лишь функция в процессе, который создал его работодатель
тебя уволят, наймут другого - ничего не изменится, кроме твоей рефлексии
а кроме налогов еще существует процесс делегирования полномочий при выборах в местные советы, в которых понаехи тоже не участвуют
но понаехи с рудиментарным совковым инфантилизмом продолжают вонять, критиковать и чего то постоянно по привычке требовать и возмущаться несправедливостью мира
им пора взрослеть
жизнь - боль (с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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