Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
stm написав:ЕСВ и военный идут на счёт казначейства, НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель. Всё наемные сотрудники фирм зарегистрированных в Киеве платят Киеву, пофигу что они из Хацапетовки.
В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом.
С 1 или 2 июля 2018 - нет видимо местные налоговые плохо перечисляли или с задержками. Теперь через счета казначейства, но да транзитом в ПФУ
kingkongovets написав: какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)
Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?
так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
У человека удерживают 18% налога из зарплаты. Какая разница кто конкретно перечисляет эту сумму в бюджет?! По ИНН будет светиться, что налог в бюджет Киева заплатил броварчанин, работающий в Ашане. Никак не сам Ашан.