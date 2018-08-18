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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2934293529362937

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 23:54

  freeze написав:
  stm написав:ЕСВ и военный идут на счёт казначейства, НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель. Всё наемные сотрудники фирм зарегистрированных в Киеве платят Киеву, пофигу что они из Хацапетовки.


В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом.

С 1 или 2 июля 2018 - нет :) видимо местные налоговые плохо перечисляли или с задержками. Теперь через счета казначейства, но да транзитом в ПФУ :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:02

  stm написав:С 1 или 2 июля 2018 - нет видимо местные налоговые плохо перечисляли или с задержками. Теперь через счета казначейства, но да транзитом в ПФУ


Счета для уплаты ЕСВ по районным налоговым не менялись по стране еще с 2016 года. И по сей день неизменны.

Со 2 июля поменялись счета бюджетных налогов, которые до этого оплачивались на областные казначейства, сейчас оплачиваются централизовано на МФО 899998 банк Казначейство України.

https://buhgalter911.com/news/news-1037904.html
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:04

  freeze написав:
  stm написав:С 1 или 2 июля 2018 - нет видимо местные налоговые плохо перечисляли или с задержками. Теперь через счета казначейства, но да транзитом в ПФУ


Счета для уплаты ЕСВ по районным налоговым не менялись по стране еще с 2016 года. И по сей день неизменны.

Со 2 июля поменялись счета бюджетных налогов, которые до этого оплачивались на областные казначейства, сейчас оплачиваются централизовано на МФО 899998 банк Казначейство України.

Как может поменяться МФО и не поменяться счет? :)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:05

  stm написав:По идее в чеке :) IД и 8 цифр, сразу после адреса в фиксальном чеке. Там же и номер платильщика ПДВ :)


Нашел чек из Варуса.
ТОВ ОМЕГА
ПН 309823604614
ФН 3000064932

Не бьются номера

И вот это что я не понял
ЗН АТ 402342701
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 00:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:06

  stm написав:
  freeze написав:
  stm написав:С 1 или 2 июля 2018 - нет видимо местные налоговые плохо перечисляли или с задержками. Теперь через счета казначейства, но да транзитом в ПФУ


Счета для уплаты ЕСВ по районным налоговым не менялись по стране еще с 2016 года. И по сей день неизменны.

Со 2 июля поменялись счета бюджетных налогов, которые до этого оплачивались на областные казначейства, сейчас оплачиваются централизовано на МФО 899998 банк Казначейство України.

Как может поменяться МФО и не поменяться счет? :)


Смотрите ссылку, я дал выше, и счет не менялся и МФО не менялся для ЕСВ.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:18

  kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)


У человека удерживают 18% налога из зарплаты. Какая разница кто конкретно перечисляет эту сумму в бюджет?! По ИНН будет светиться, что налог в бюджет Киева заплатил броварчанин, работающий в Ашане. Никак не сам Ашан.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:24

  freeze написав:Смотрите ссылку, я дал выше, и счет не менялся и МФО не менялся для ЕСВ.

Признаю свою ошибку.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:43

  zzzzzz написав:
  stm написав:По идее в чеке :) IД и 8 цифр, сразу после адреса в фиксальном чеке. Там же и номер платильщика ПДВ :)


Нашел чек из Варуса.
ТОВ ОМЕГА
ПН 309823604614
ФН 3000064932

Не бьются номера

И вот это что я не понял
ЗН АТ 402342701

Да, ТОВ Омега Код ЕГРПОУ/ЄДРПОУ 30982361 :) не Киев )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 09 гру, 2018 00:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если Германия откроет рынок рабочей силы для нас то через 5 лет Украины как страны не будет. Будет Киев, Одесса и Львов.
Оранжевый-хит сезона
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