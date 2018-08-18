RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2934293529362937

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:43

  zzzzzz написав:
  stm написав:По идее в чеке :) IД и 8 цифр, сразу после адреса в фиксальном чеке. Там же и номер платильщика ПДВ :)


Нашел чек из Варуса.
ТОВ ОМЕГА
ПН 309823604614
ФН 3000064932

Не бьются номера

И вот это что я не понял
ЗН АТ 402342701

Да, ТОВ Омега Код ЕГРПОУ/ЄДРПОУ 30982361 :) не Киев )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 09 гру, 2018 00:59, всього редагувалось 2 разів.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 04.03.15
Подякував: 47 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 00:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если Германия откроет рынок рабочей силы для нас то через 5 лет Украины как страны не будет. Будет Киев, Одесса и Львов.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19392
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 02:53

[quote="4521145:Оранжевый-хит сезона"][/quote]
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 80648.html это может считаться неплохим ремонтом (штуцер за квадрат в панельке на выселках)?
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 161
З нами з: 26.05.17
Подякував: 112 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:10

добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.

Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.

Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...

Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)

Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13635
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:39

Первый
А что изменит регистрация?
Уже в плотной застройке микрорайонов домами негде строить паркинги, школы и детсады.

Предполагаю, что эта инициатива нацелена на то, чтобы помочь кому-то развивать бизнес на открытии частных садиков и школ. Если понаеху придется платить в государственном учреждении столько же, сколько и в частном, то он выберет частный.

Всегда ищи кому это выгодно. :mrgreen:
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 05.01.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 09:50

С другой стороны, тратя деньги на обучение, иногодние смогут откладывать гораздо меньшую сумму в месяц для покупки своего жилья. То есть меньшее количество квартир в Киеве будет покупаться понаехами.
Соответственно, семьи с детьми будут либо уезжать, либо арендовать, а не покупать жильё.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2616
З нами з: 05.01.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2934293529362937
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, vladimir07 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1221, 1222, 1223
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12223 2142139
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 гру, 2018 22:03
l66
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.