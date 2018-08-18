Да, ТОВ Омега Код ЕГРПОУ/ЄДРПОУ 30982361 не Киев )))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 00:43
Да, ТОВ Омега Код ЕГРПОУ/ЄДРПОУ 30982361 не Киев )))
Востаннє редагувалось stm в Нед 09 гру, 2018 00:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 09 гру, 2018 00:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если Германия откроет рынок рабочей силы для нас то через 5 лет Украины как страны не будет. Будет Киев, Одесса и Львов.
Додано: Нед 09 гру, 2018 02:53
[quote="4521145:Оранжевый-хит сезона"][/quote]
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:10
добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.
Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.
Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...
Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)
Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Всім процвітання!
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:39
Первый
А что изменит регистрация?
Уже в плотной застройке микрорайонов домами негде строить паркинги, школы и детсады.
Предполагаю, что эта инициатива нацелена на то, чтобы помочь кому-то развивать бизнес на открытии частных садиков и школ. Если понаеху придется платить в государственном учреждении столько же, сколько и в частном, то он выберет частный.
Всегда ищи кому это выгодно.
Додано: Нед 09 гру, 2018 09:50
С другой стороны, тратя деньги на обучение, иногодние смогут откладывать гораздо меньшую сумму в месяц для покупки своего жилья. То есть меньшее количество квартир в Киеве будет покупаться понаехами.
Соответственно, семьи с детьми будут либо уезжать, либо арендовать, а не покупать жильё.
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