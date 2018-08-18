Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Забавно. Теперь жители РиверСтоуна, которые закрыли для людей вход на набережную, будут любоваться баней в заливе) А возможно и тем, как бегают голые в баню Думаю, что когда они покупали дорогую квартиру, то не ожидали в будущем такого пейзажа)
вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
Первый написав:добре що Я киянин. Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.
Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.
Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...
Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)
Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Ототаке... когось мені нагадує подібні висловлювання...згадав - Данко