нет, просто будут сокращаться на десятки тысяч человек в год....
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 10:53
Додано: Нед 09 гру, 2018 10:55
Забавно. Теперь жители РиверСтоуна, которые закрыли для людей вход на набережную, будут любоваться баней в заливе)
А возможно и тем, как бегают голые в баню
Думаю, что когда они покупали дорогую квартиру, то не ожидали в будущем такого пейзажа)
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:20
вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
главное оружие рашистов - ложь
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