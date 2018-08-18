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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2935293629372938

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:53

  vladimir07 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Если Германия откроет рынок рабочей силы для нас то через 5 лет Украины как страны не будет. Будет Киев, Одесса и Львов.


Харьков, Днепр, Житомир и прочие облцентры исчезнут с карты ?

нет, просто будут сокращаться на десятки тысяч человек в год....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 10:55

Забавно. Теперь жители РиверСтоуна, которые закрыли для людей вход на набережную, будут любоваться баней в заливе)
А возможно и тем, как бегают голые в баню :lol:
Думаю, что когда они покупали дорогую квартиру, то не ожидали в будущем такого пейзажа)

https://m.facebook.com/viktor.zahorulko/posts/pcb.1514006208702763/?photo_id=1513974142039303
l66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:20

вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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