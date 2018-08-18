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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:20
вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:29
Первый написав:
добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.
Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.
Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...
Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)
Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Ототаке... когось мені нагадує подібні висловлювання...згадав - Данко
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plugatyrev
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:31
Как поставили, так и уберут, это вопрос решаемый.
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vst
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:32
trololo такое уже много лет работает. и новая почта и кассиры супермаркетов. хозяева сдают напрямую работодателям
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plugatyrev
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:32
freeze написав:
В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом
.
Страховым взносом.
Интересно, кто то будучи в здравом уме, добровольно купил бы страховку на которую насильно собирает деньги наш пенсионный фонд?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 11:49
Первый написав:
добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.
Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.
Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...
Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)
Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Предложи черепа мерять. У понаехов они другие, не такие развитые как у местных из совкошлака. Это же ты неоднократно насмехался над бабу-алкашами местными?
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vano80
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:09
Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???
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ihorkyiv
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:15
kingkongovets написав: vano80 написав: kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)
Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?
так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
Ашан лишь Агент. По сути эти налоги платит как раз наёмный работник, агент лишь перечисляет их от его имени.
В расчётом листе работника указана зарплата брутто, его зарплата, из которой уже указаны отчисления НДФЛ и ВС
Можно говорить разве что ЕСВ платит работодатель, но ЕСВ к бюджетным поступлениям не относится.
Так что по факту имеем то, что значительная часть населения Киева - понаехи в аренде - платят значительную часть налогов в Киевский бюджет (и ничего не платят в тот, где у них регистрация). Почему у них меньше прав пользоваться киевской инфраструктурой? Не вижу тому оснований.
Голосовать только за местную власть они не могут, из-за регистрации. Ну так и быть.
Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.
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Faceless
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:16
ihorkyiv написав:
Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку
дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:18
Faceless написав: kingkongovets написав:
vano80 написав:
Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?
так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
Ашан лишь Агент. По сути эти налоги платит как раз наёмный работник, агент лишь перечисляет их от его имени.
В расчётом листе работника указана зарплата брутто, его зарплата, из которой уже указаны отчисления НДФЛ и ВС
Можно говорить разве что ЕСВ платит работодатель, но ЕСВ к бюджетным поступлениям не относится.
Так что по факту имеем то, что значительная часть населения Киева - понаехи в аренде - платят значительную часть налогов в Киевский бюджет (и ничего не платят в тот, где у них регистрация). Почему у них меньше прав пользоваться киевской инфраструктурой? Не вижу тому оснований.
Голосовать за местную власть они не могут, из-за регистрации. Ну так и быть.
Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.
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