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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29352936293729382939>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:20

вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:29

  Первый написав:добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.

Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.

Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...

Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)

Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.


Ототаке... когось мені нагадує подібні висловлювання...згадав - Данко ;)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:31

  l66 написав:Забавно. Теперь жители РиверСтоуна, которые закрыли для людей вход на набережную, будут любоваться баней в заливе)
А возможно и тем, как бегают голые в баню :lol:
Думаю, что когда они покупали дорогую квартиру, то не ожидали в будущем такого пейзажа)

https://m.facebook.com/viktor.zahorulko/posts/pcb.1514006208702763/?photo_id=1513974142039303
Как поставили, так и уберут, это вопрос решаемый.
vst
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:32

trololo такое уже много лет работает. и новая почта и кассиры супермаркетов. хозяева сдают напрямую работодателям
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:32

  freeze написав:
В принципе верно, единственное ЕСВ идет не в казначейство, а транзиторно через счета налоговых в пенсионный фонд, ЕСВ в казначейство не попадает, и даже не считается налогом и не обсуждается в податковом кодексе, а является типа социальным взносом.

Страховым взносом.
Интересно, кто то будучи в здравом уме, добровольно купил бы страховку на которую насильно собирает деньги наш пенсионный фонд?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 11:49

  Первый написав:добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.

Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.

Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...

Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)

Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.


Предложи черепа мерять. У понаехов они другие, не такие развитые как у местных из совкошлака. Это же ты неоднократно насмехался над бабу-алкашами местными? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:09

Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
vano80 написав:
  kingkongovets написав:
какие именно налоги платят броварчане, работающие в ашане на черниговской?)


Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
Ашан лишь Агент. По сути эти налоги платит как раз наёмный работник, агент лишь перечисляет их от его имени.
В расчётом листе работника указана зарплата брутто, его зарплата, из которой уже указаны отчисления НДФЛ и ВС
Можно говорить разве что ЕСВ платит работодатель, но ЕСВ к бюджетным поступлениям не относится.
Так что по факту имеем то, что значительная часть населения Киева - понаехи в аренде - платят значительную часть налогов в Киевский бюджет (и ничего не платят в тот, где у них регистрация). Почему у них меньше прав пользоваться киевской инфраструктурой? Не вижу тому оснований.
Голосовать только за местную власть они не могут, из-за регистрации. Ну так и быть.
Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:16

  ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???

вот один в один про нашу тройку дегенератов: Первый, KK, Прохожий :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:18

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
vano80 написав:
Ну с зарплаты у них вычитает Ашан, он разве не в местный бюджет выплачивает?


так эти налоги платит ашан, а не броварчанин, работающий в нем)
Ашан лишь Агент. По сути эти налоги платит как раз наёмный работник, агент лишь перечисляет их от его имени.
В расчётом листе работника указана зарплата брутто, его зарплата, из которой уже указаны отчисления НДФЛ и ВС
Можно говорить разве что ЕСВ платит работодатель, но ЕСВ к бюджетным поступлениям не относится.
Так что по факту имеем то, что значительная часть населения Киева - понаехи в аренде - платят значительную часть налогов в Киевский бюджет (и ничего не платят в тот, где у них регистрация). Почему у них меньше прав пользоваться киевской инфраструктурой? Не вижу тому оснований.
Голосовать за местную власть они не могут, из-за регистрации. Ну так и быть.
Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.

100% поддерживаю, хоть и сдаю в аренду... в этом году столкнулся когда брал кредит на машины что нефига не могу на вторую машину доказать доходы... пришлось наподписывать договоров и в банк предоставить
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