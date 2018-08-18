Додано: Нед 09 гру, 2018 12:09

Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???