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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2936293729382939>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:26

  ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???

Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:29

  Faceless написав:любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию,

Для этого договор должен быть нотариально заверен.
Потому что можно напечатать липовый договор аренды (не нотариальный) и зарегистрироваться в любой квартире без ведома владельца.

Но много ли арендодателей согласны на нотариально заверенный договор?
А семьям с детьми сложно найти квартиру даже без договора.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Faceless написав:любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию,

Для этого договор должен быть нотариально заверен.
Потому что можно напечатать липовый договор аренды (не нотариальный) и зарегистрироваться в любой квартире без ведома владельца.

Но много ли арендодателей согласны на нотариально заверенный договор?
А семьям с детьми сложно найти квартиру даже без договора.


Так или иначе надо приводить этот рынок к циивилизованному виду.
И почему обязательно нотариально заверенный?
Договор как бы ещё подписывается обоими сторонами. В большинстве случаев этого достаточно. Это ж не продажа недвижимости
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:39

  Kostia написав:
  ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???

Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)

а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:39

... є модні МОПи, а є модні смітники!

... у вас в КиЙові, напевно такі смітники частенько трапляються....?
(дивитись з 2:11хв)
https://youtu.be/MtBqXyCPmZ8
... це теж від "мого" забудовника, але інший ЖК....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:41

Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:44

  l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.

в США что бы доказать место проживания, можно показать пару счетов за электроэнергию которые ты оплатил по этому адресу и этого достаточно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.


1) Владельца можно уведомлять о факте такой регистрации с возможностью оспорить. Например, в случае оспаривания обоим сторонам придётся явится для регистрации со своими договорами, иначе регистрация снимается, а арендатор попадает в чёрный список
2) 100500 не будет, ибо одна временная регистрация по одному договору на один адрес подписанту и членам семьи, это легко контролировать
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:47

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:
  ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???

Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)

а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?

1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:48

  l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.


при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли
plugatyrev
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