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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 12:48
Оранжевый-хит сезона написав: l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.
в США что бы доказать место проживания, можно показать пару счетов за электроэнергию которые ты оплатил по этому адресу и этого достаточно
Оплатить у нас можно кому угодно, а счета выставляются только владельцу, ну разве что интернет если арендатор сам подключил
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:52
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав:
Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)
а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?
1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)
Судя по посту выше, речь шла что большинство киевлян являются таковыми максимум в пару поколений, и это скорее всего так и есть
Хотя никогда не понимал, кому нужны эти градации. Имхо, хвалится "коренным" статусом может только тот, у кого больше по жизни похвастать нечем, либо ребёнок.
Был тут один такой персонаж, кстати.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 12:55
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав:
Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)
а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?
1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)
1) сам погугли и многое поймёшь
2) я родился в киеве, сейчас живу в 500 метрах от дома где вырос, и мои дети ходят в мою школу, к моим учителям кстати
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