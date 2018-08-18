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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2936293729382939

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.

в США что бы доказать место проживания, можно показать пару счетов за электроэнергию которые ты оплатил по этому адресу и этого достаточно
Оплатить у нас можно кому угодно, а счета выставляются только владельцу, ну разве что интернет если арендатор сам подключил
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)

а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?

1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)
Судя по посту выше, речь шла что большинство киевлян являются таковыми максимум в пару поколений, и это скорее всего так и есть
Хотя никогда не понимал, кому нужны эти градации. Имхо, хвалится "коренным" статусом может только тот, у кого больше по жизни похвастать нечем, либо ребёнок.
Был тут один такой персонаж, кстати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 12:55

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)

а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?

1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)

1) сам погугли и многое поймёшь
2) я родился в киеве, сейчас живу в 500 метрах от дома где вырос, и мои дети ходят в мою школу, к моим учителям кстати
Оранжевый-хит сезона
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