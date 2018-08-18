Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:1 тебе надо, занимайся 2 если ты родился то думаешь что один такой эксклюзивный?)
Костя не быкуй ты ж не бы*** как Кинконговец....
Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.
в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила
l66 написав:Faceless А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире. Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.
при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли
типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку" Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком. Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре. Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.
Сакральные знания о том, где батя катался на санках и играл в футбол, определяют условия пользования инфраструктурой города, и являются преимуществом, даже если батя потомственный безработный, до сих пор в тех самых порванных портках, и живёт в том самом хруще тремя поколениями, где обстановка с годов его детства не изменилась
plugatyrev написав: при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли
типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку" Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком. Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре. Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.
как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521283:plugatyrev"]
при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли
типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку" Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком. Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре. Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.
как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.[/quote]
Тут ты показал, что сам и деревянный. Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера. Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь. Уня, Уня, не тупи так
Оранжевый-хит сезона написав:как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Тут ты показал, что сам и деревянный. Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера. Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь. Уня, Уня, не тупи так
Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д. Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?
Оранжевый-хит сезона написав:"коренные" это дешёвая рабсила
Кстати, верно подмечено. Часто иногородние добиваются бОльших успехов в финансовом и карьерном росте. Возможно, потому что те, кто не смог заработать на аренду, уезжают домой.
Думаю вопрос в мотивации. Понаехи уже прошли некоторый естественный отбор, когда решились уехать, у них нет "запасного варианта" жить у мамки, стимулов добиваться чего-то довольно много. При этом у них же чаще всего и некоторый комплекс неполноценности - стремление показать всем вокруг, что он добился успеха, и скрыть свое происхождение - вот это самый де*** вариант понаеха. Даже если уже добился довольно многого, и никому уже точно не надо ничего доказывать, их не попускает При этом ни в коем случае не хочу сказать, что "коренные" ничего не добиваются. Просто понаех, если ничего не вышло, уедет назад, а местный останется, потому может показаться, что понаехи намного успешнее. Может, в %% соотношении действительно несколько успешнее, но не кардинально