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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29382939294029412942>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:08

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:1 тебе надо, занимайся
2 если ты родился то думаешь что один такой эксклюзивный?)

Костя не быкуй ты ж не бы*** как Кинконговец....

Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.

в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше
а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:10

  Faceless написав:Ну конечно, это ж все меняет

понаехам не понять....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:
  l66 написав:Faceless
А как удостовериться, что обычную бумажку-договор подписал владелец, а не Федя от его имени, чтобы зарегистрироваться в квартире.
Таких договоров можно напечатать и наподписывать 100500, владельцы даже знать не будут.


при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли

типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку"
Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком.
Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре.
Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:13

  Оранжевый-хит сезона написав:а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?

Моя бабушка, в 1941 переехала на хутор возле Бучи, и вернулась назад только в конце 40-х. Так что UA из селюков :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Ну конечно, это ж все меняет

понаехам не понять....
Сакральные знания о том, где батя катался на санках и играл в футбол, определяют условия пользования инфраструктурой города, и являются преимуществом, даже если батя потомственный безработный, до сих пор в тех самых порванных портках, и живёт в том самом хруще тремя поколениями, где обстановка с годов его детства не изменилась
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:16

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  plugatyrev написав:
при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли

типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку"
Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком.
Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре.
Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.

как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521283:plugatyrev"]

при подписании договора минимум должны быть паспорта сторон и правоустанавливающие на предмет договора. иначе джунгли

типичное совковое мышление "справка на справку"...
При чем тут "справка на справку"
Подписывая договор аренды, арендатор должен же убедиться, что подписывает его с тем, кто имеет право сдавать, а не с левым чуваком.
Паспорт - копия к договору, оригинал показывается, для тех же целей, что он подписывает его с тем же человеком, который в договоре.
Всё эти документы есть у арендодателя, никакие отдельные справки не нужны.

как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.[/quote]

Тут ты показал, что сам и деревянный.
Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера.
Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь.
Уня, Уня, не тупи так
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:19

  Оранжевый-хит сезона написав:"коренные" это дешёвая рабсила

Кстати, верно подмечено. :D
Часто иногородние добиваются бОльших успехов в финансовом и карьерном росте.
Возможно, потому что те, кто не смог заработать на аренду, уезжают домой.
l66
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:24

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


Тут ты показал, что сам и деревянный.
Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера.
Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь.
Уня, Уня, не тупи так


Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д.
Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"коренные" это дешёвая рабсила

Кстати, верно подмечено. :D
Часто иногородние добиваются бОльших успехов в финансовом и карьерном росте.
Возможно, потому что те, кто не смог заработать на аренду, уезжают домой.
Думаю вопрос в мотивации. Понаехи уже прошли некоторый естественный отбор, когда решились уехать, у них нет "запасного варианта" жить у мамки, стимулов добиваться чего-то довольно много.
При этом у них же чаще всего и некоторый комплекс неполноценности - стремление показать всем вокруг, что он добился успеха, и скрыть свое происхождение - вот это самый де*** вариант понаеха. Даже если уже добился довольно многого, и никому уже точно не надо ничего доказывать, их не попускает
При этом ни в коем случае не хочу сказать, что "коренные" ничего не добиваются. Просто понаех, если ничего не вышло, уедет назад, а местный останется, потому может показаться, что понаехи намного успешнее.
Может, в %% соотношении действительно несколько успешнее, но не кардинально
Faceless
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