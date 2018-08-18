Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?
Первый написав:добре що Я киянин. Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.
Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.
Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...
Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)
Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.
Предложи черепа мерять. У понаехов они другие, не такие развитые как у местных из совкошлака. Это же ты неоднократно насмехался над бабу-алкашами местными?
Вань, да ти расист. Можливо тебе і тре поміряти череп, але виключно за згодою твоїх опікунів.
Решті достатньо не порушувати закон і зареєструватися в Кийові. Якось так.
Оранжевый-хит сезона написав:как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это 1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Тут ты показал, что сам и деревянный. Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера. Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь. Уня, Уня, не тупи так
Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д. Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?
Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой? Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому. Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят? Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай
Мизантрóп написав:смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?
trololo написав:вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
Это типа шоурума. Если речь о тряпках то снимают нежилой фонд где то недорого и там все размещают. Квартиры редко для этого используют.
ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???