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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2939294029412942>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:31

  vano80 написав:
  Первый написав:добре що Я киянин.
Голосую ЗА введення плати за навчання для незареєстрованих в м Києві громадян.

Досить скігліть. Дорого - їдуть до мамки під сіську розвивати хацапетовку. Україна повинна рівномірно розвиватися, не тільки Київ.

Понаїхи а-ля вано і ко - життя біль...

Зи. Можливо квартири трохи подешевшають і нарешті відселю тещу:-)

Зи Зи. Ржачно чути від незареєстрованих понаїхів про відсутність інфраструктури. Так хлопці і дівчата, ВАС ТУТ НЕ МАЄ. Ви і Ваші діти в Броварах, хачапетовці і яблунівці - по місцю РЕЄСТРАЦІї. Ви зобов’язані зареєструватися за новим місцем проживання. Спочатку Ви виконуєте правила - потім вимагаєте виконання від міста.


Предложи черепа мерять. У понаехов они другие, не такие развитые как у местных из совкошлака. Это же ты неоднократно насмехался над бабу-алкашами местными? :mrgreen:

Вань, да ти расист. Можливо тебе і тре поміряти череп, але виключно за згодою твоїх опікунів.

Решті достатньо не порушувати закон і зареєструватися в Кийові. Якось так.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны...


20 гривен + 3 гривны комиссия = 23 гривны
Востаннє редагувалось freeze в Нед 09 гру, 2018 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:как тяжело общаться с людьми по пояс деревяными....если "левый" чувак подписывает договор аренды то это
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


Тут ты показал, что сам и деревянный.
Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера.
Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь.
Уня, Уня, не тупи так


Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д.
Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?


Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой?
Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому.
Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят?
Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мизантрóп написав:смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?
Спросите в водоканале, там подскажут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:41

Faceless а мне еще на газ в две садыбы :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:42

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Можу розказати:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Зображення



Можу розказати:-)
Як не про каву, то цікаво
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:50

  trololo написав:вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?


Это типа шоурума. Если речь о тряпках то снимают нежилой фонд где то недорого и там все размещают. Квартиры редко для этого используют.

Вы вероятно имели ввиду склад-магазин.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:56

місце в садочку 10-15К? -#дайте два! ©

  ihorkyiv написав:Колеги, запам’ятайте: щодо нахабних, ненажерливих і невдячних понаїхів найголосніше верещать латентні понаїхи. Історії їхньої появи у столиці, звісно, різняться. Хтось у 90-х роках прибув до Києва у дірявих білих шкарпетках і чорних сандаліях, зумівши у різний спосіб набути житла і штамп прописки-реєстрації у паспорт. Когось у столиці народили батьки-понаїхи, які тулилися у гуртожитках, у родичів або на розкладачках у винайманих кутках. Більш "корінні" є онуками українців, які з різних мотивів переїзджали до своєї столиці, ТА чисельної зграї завезених до Києва з 20-30-х років і до кінця 80-х "партійних работнікафф, хазяйствєннікафф, спєціалістафф і ваєнних атставнікофф" з мокшо-ерзяно-мерянського "берьозового" задуп’я. Останні, до речі, найзапекліше рвуть на собі родинні "касавароткі" і розмахують прадідусевими "ликовимі лаптямі", як незаперечним доказом "кієвлянності". Але це все віджита історія. Нині КИЇВ - місто для усіх бажаючих тут мешкати, громадян і негромадян України, лівобережників і правобережників, сіверян-чернігівців і кримців, врешті, киян з історією і киян-новачків. Правда, існує один нюанс. Матеріально-фінансова можливість киян і некиян працездатного віку дихати київським повітрям. Умовно, маєш гроші на забезпечення свого життя у столиці - ласкаво просимо. Не маєш - шукаєш місце проживання в інших чисельних українських громадах міст, селищ, сіл або у закордонні. Школи і дитячі садочки мають бути платні для УСІХ. Нічого безкоштовного !!! Ніякої дискримінації за місцем народження і попередньої реєстрації. Бажаєш жити у Києві - СПЛАЧУЙ і живи. Видуйте "совок" із власних мізків. Хто сплачує, той у Києві і "танцює". А ви гадали, що таке є ДЕМОКРАТІЯ ???

... затурканим - затурканість! ©
- нехай гниють/загнивають в своїх селах, раз мізків є тільки для того, щоб п'ятеро дітей наклепати? :D
- дійсно, це ж так легко зараз утримувати 2-3-5 дітей і давати їх в ПЛАТНІ садочки/школи по "смішних" цінах... :D
- це так легко/класно заохочує держава народжуванісь нації.... збільшення чисельності населення! :D

- так, все правильно! :D
- нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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