Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:Костя не быкуй ты ж не бы*** как Кинконговец....
Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.
в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила
Если говорить в общих чертах, местные не сильно мотивированы по-этому идут на тихую и спокойную работу , зачастую и не высокооплачиваемую.
Приезжие наооборот более амбициозны они больше вкалывают больше получают и к большему стремятся.