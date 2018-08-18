Додано: Нед 09 гру, 2018 14:53

Долярчик написав: ... затурканим - затурканість! ©

- нехай гниють/загнивають в своїх селах, раз мізків є тільки для того, щоб п'ятеро дітей наклепати?

- дійсно, це ж так легко зараз утримувати 2-3-5 дітей і давати їх в ПЛАТНІ садочки/школи по "смішних" цінах...

- це так легко/класно заохочує держава народжуванісь нації.... збільшення чисельності населення!



- так, все правильно!

- нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту.... ... затурканим - затурканість! ©- нехай гниють/загнивають в своїх селах, раз мізків є тільки для того, щоб п'ятеро дітей наклепати?- дійсно, це ж так легко зараз утримувати 2-3-5 дітей і давати їх в ПЛАТНІ садочки/школи по "смішних" цінах...- це так легко/класно заохочує держава народжуванісь нації.... збільшення чисельності населення!- так, все правильно!- нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....

Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.