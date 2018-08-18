Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Костя не быкуй ты ж не бы*** как Кинконговец....
Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.
в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила
Если говорить в общих чертах, местные не сильно мотивированы по-этому идут на тихую и спокойную работу , зачастую и не высокооплачиваемую.
Приезжие наооборот более амбициозны они больше вкалывают больше получают и к большему стремятся.
Kostia написав:Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.
в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила
Если говорить в общих чертах, местные не сильно мотивированы по-этому идут на тихую и спокойную работу , зачастую и не высокооплачиваемую.
Приезжие наооборот более амбициозны они больше вкалывают больше получают и к большему стремятся.
Миграция нужна, она как новая кровь .
Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает
- так, все правильно! - нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....
Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.
- так, все правильно! - нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....
Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.
Тогда вопрос зачем платить налоги если за все сам платишь