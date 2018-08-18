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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:57

Я хоть сам киевлянин но всегда относился с огромным презрением к тем кто этим кичился, и всегда тролил всех кто это выставлял на показ.
Это показатель уровня воспитания человека.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:58

  Первый написав:Зображення



Можу розказати:-)

Пан знает толк в извращениях
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 13:59

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Почему каждый понаех думает что все киевляне понаехи?)

а сколько человек в киеве в 1946 году жило?
в каком году твои родители в киев приехали?

1 загугли
2 типичный ответ понаеха) даже смешно читать. То есть у понаеха даже теоретически не может быть представления что кто-то во 2 или больше поколении киевлянин?)

Костя, ну это же история. 300К жителей после войны и возвращаться особо некуда и некому.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:03

  Первый написав:Зображення



Можу розказати:-)

Ооооо, давайте!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Костя не быкуй ты ж не бы*** как Кинконговец....

Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.

в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше
а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила


Если говорить в общих чертах, местные не сильно мотивированы по-этому идут на тихую и спокойную работу , зачастую и не высокооплачиваемую.

Приезжие наооборот более амбициозны они больше вкалывают больше получают и к большему стремятся.

Миграция нужна, она как новая кровь .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:42

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:Ты знаешь что я первый не начинаю, просто меня реально бесит когда понаехи рассказывают сколько киевлян в Киеве и как надо жить. В целом я не против понаехов, но "будьте как дома, но не забывайте что вы в гостях". Думаю это норм, когда я сам путешествую стараюсь соблюдать.

в 2003 году, в модной растущей компании, киевлян было примерно 1 к 10, сейчас думаю и того меньше
а если взять какой нибудь укртелеком или укрпочту то там 99% киевляне с родительскими квартирами на горького и т.д. потому что зарплата не позволяет платить за аренду... "коренные" это дешёвая рабсила


Если говорить в общих чертах, местные не сильно мотивированы по-этому идут на тихую и спокойную работу , зачастую и не высокооплачиваемую.

Приезжие наооборот более амбициозны они больше вкалывают больше получают и к большему стремятся.

Миграция нужна, она как новая кровь .

Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:51

  Kostia написав:Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает


Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:52

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает


Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.

То есть рожают только понаехавшие?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:53

  Долярчик написав:... затурканим - затурканість! ©
- нехай гниють/загнивають в своїх селах, раз мізків є тільки для того, щоб п'ятеро дітей наклепати? :D
- дійсно, це ж так легко зараз утримувати 2-3-5 дітей і давати їх в ПЛАТНІ садочки/школи по "смішних" цінах... :D
- це так легко/класно заохочує держава народжуванісь нації.... збільшення чисельності населення! :D

- так, все правильно! :D
- нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....

Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту :D ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:54

  ihorkyiv написав:
  Долярчик написав:... затурканим - затурканість! ©
- нехай гниють/загнивають в своїх селах, раз мізків є тільки для того, щоб п'ятеро дітей наклепати? :D
- дійсно, це ж так легко зараз утримувати 2-3-5 дітей і давати їх в ПЛАТНІ садочки/школи по "смішних" цінах... :D
- це так легко/класно заохочує держава народжуванісь нації.... збільшення чисельності населення! :D

- так, все правильно! :D
- нехай собі сидять в тих селах і розводять ніщиту....

Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту :D ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.

Тогда вопрос зачем платить налоги если за все сам платишь
Kostia
 
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