Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает
Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.
То есть рожают только понаехавшие?
Смертность превышает рождаемость среди киевлян. Рост населения города происходит за счет миграции. Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
zzzzzz написав: Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.
То есть рожают только понаехавшие?
Смертность превышает рождаемость среди киевлян. Рост населения города происходит за счет миграции. Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Смертность регистрируется в моргах, и не по месту прописки, а по месту смерти.
zzzzzz написав: Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.
То есть рожают только понаехавшие?
Смертность превышает рождаемость среди киевлян. Рост населения города происходит за счет миграции. Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Вообще то по Киеву, большую часть времени по крайней мере, рождаемость выше смертности
Мизантрóп написав:смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?