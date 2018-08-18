RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29412942294329442945>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:56

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Миграция решает некоторые проблемы, но некоторые создает


Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.

То есть рожают только понаехавшие?



Смертность превышает рождаемость среди киевлян.
Рост населения города происходит за счет миграции.
Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:56

Faceless
Чашка брендована. Тому звісно про жк.

Отже в продажу 3 черга з 200 квартир.
Обслуговує 6 менеджерів. В черзі чекав 20 хвилин.
Ціна від метражу не залежить.
Залежить від поверху, відтермінування і найбільше від виду.

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Зображення
Востаннє редагувалось Первый в Нед 09 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13638
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 14:58

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.

То есть рожают только понаехавшие?



Смертность превышает рождаемость среди киевлян.
Рост населения города происходит за счет миграции.
Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.

Смертность регистрируется в моргах, и не по месту прописки, а по месту смерти.
Kostia
 
Повідомлень: 854
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:02

Kostia

Я смотрю данные Держстата
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
Если взять уровень рождаемости, то Киев просто уже давным давно вымер бы.

То есть рожают только понаехавшие?



Смертность превышает рождаемость среди киевлян.
Рост населения города происходит за счет миграции.
Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Вообще то по Киеву, большую часть времени по крайней мере, рождаемость выше смертности
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22884
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:07

Faceless

Міграційний рух населення у січні-вересні 2018 року
Киев
Выбыло - 38192
Прибыло - 30901
Прирост - 7291


Вот этот прирост и повышает рождаемость.

По Киевской области прирост 19,5 тыс
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Faceless

Міграційний рух населення у січні-вересні 2018 року
Киев
Выбыло - 38192
Прибыло - 30901
Прирост - 7291


Вот этот прирост и повышает рождаемость.

По Киевской области прирост 19,5 тыс


Приехавшие обычно не рожают сразу по приезду. Как правило сначала понаехи обзаводятся жильём.
Потому не надо рождаемость списывать на миграцию.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22884
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:13

  Первый написав:Faceless
Чашка брендована. Тому звісно про жк.

Отже в продажу 3 черга з 200 квартир.
Обслуговує 6 менеджерів. В черзі чекав 20 хвилин.
Ціна від метражу не залежить.
Залежить від поверху, відтермінування і найбільше від виду.

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. Дв 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Этапц.
airmax78
 
Повідомлень: 27061
З нами з: 25.10.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 3003 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:16

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Faceless

Міграційний рух населення у січні-вересні 2018 року
Киев
Выбыло - 38192
Прибыло - 30901
Прирост - 7291


Вот этот прирост и повышает рождаемость.

По Киевской области прирост 19,5 тыс


Приехавшие обычно не рожают сразу по приезду. Как правило сначала понаехи обзаводятся жильём.
Потому не надо рождаемость списывать на миграцию.


По Украине за 9 месяцев число смертей превышает рождение на 176388
По Киеву положительный прирост за сет большего рождения +2595
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:21

  Мизантрóп написав:смотрю паспорт по счетчикам воды Новатор 2018 так там пишет,что стойкий к пост магнит полю-а енто + ибо потом доказать,что я не я леХко.Конструкция его один чьорт сухопроточная,вот и шукаю неодима.Есть у кого опыт рационализации? Какого неодима туды надо?

бери 45 мм
он сбоку крепится и не крутит
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19409
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 477 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 29412942294329442945>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1221, 1222, 1223
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12224 2142398
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 13:03
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5561)
09.12.2018 16:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.