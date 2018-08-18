Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Тут ты показал, что сам и деревянный. Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера. Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь. Уня, Уня, не тупи так
Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д. Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?
Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой? Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому. Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят? Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай
вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...
Оранжевый-хит сезона написав:вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...
Фэйслесс, говорит о первичной идентификации. Вы - о последующей. Карточка у вас пришла по почте, а заказ был по телефону?
Смертность превышает рождаемость среди киевлян. Рост населения города происходит за счет миграции. Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Вообще то по Киеву, большую часть времени по крайней мере, рождаемость выше смертности
за счёт молодых понаехов... но в 2019 году ситуация изменитяс в минус
Оранжевый-хит сезона написав:вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...
Фэйслесс, говорит о первичной идентификации. Вы - о последующей. Карточка у вас пришла по почте, а заказ был по телефону?
я говорю о том что для подписания договора аренды никаких "ксерокопий правоустанавливающих" не нужно, что это прошлый век и пещерный архаизм... о чём говорит Фейлес я не знаю..
ihorkyiv написав:Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.
Ох и дремучесть у вас в голове. Интересно, Ваш родители за Вас, как за последствие наслаждений, много заплатили? и кому? Если кратко: если не будет бесплатніх садиков, через 20 лет здесь будут жить кто угодно: китайцы, арабы, негры, узбеки, но не украинцы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521308:Faceless"]
Тут ты показал, что сам и деревянный. Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера. Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь. Уня, Уня, не тупи так
Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д. Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?
Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой? Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому. Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят? Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай
вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом... [/quote]Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь. Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь? Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка