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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2942294329442945>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:25

  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Тут ты показал, что сам и деревянный.
Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера.
Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь.
Уня, Уня, не тупи так


Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д.
Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?


Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой?
Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому.
Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят?
Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай

вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа :) и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:33

  Оранжевый-хит сезона написав:вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа :) и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...

Фэйслесс, говорит о первичной идентификации. Вы - о последующей. Карточка у вас пришла по почте, а заказ был по телефону?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:34

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Kostia написав:То есть рожают только понаехавшие?



Смертность превышает рождаемость среди киевлян.
Рост населения города происходит за счет миграции.
Приехавшие покупают жилье и по документам становятся киевлянами, то есть идет прирост населения города.
Вообще то по Киеву, большую часть времени по крайней мере, рождаемость выше смертности

за счёт молодых понаехов... но в 2019 году ситуация изменитяс в минус
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:36

  stm написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа :) и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...

Фэйслесс, говорит о первичной идентификации. Вы - о последующей. Карточка у вас пришла по почте, а заказ был по телефону?

я говорю о том что для подписания договора аренды никаких "ксерокопий правоустанавливающих" не нужно, что это прошлый век и пещерный архаизм... о чём говорит Фейлес я не знаю..
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:36

  Оранжевый-хит сезона написав:за счёт молодых понаехов... но в 2019 году ситуация изменитяс в минус


Львиную долю дают ВУЗы куда приезжают поступать из регионов.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Давайте без сарказму. Нещодавно ви хвалилися світлинами будинку, у якому невдовзі мешкатимете у власній квартирі. Як з’явився той будинок і квартира ?? Безкоштовно одержали ?? Ні, заробили гроші і матеріалізували їх у житло. А чим дитячий садочок/школа як матеріальний об’єкт з певною соціальною функцією відрізняється від квартири ?? Чому за нього не треба сплачувати ?? Чи ви вважаєте, що уся громада Львова/Києва/Харкова має сплачувати зв ваші з дружиною оргазми і перетворення сперматозоїдів Долярчика на діточок. Таких любителів насолоди - десятки мільйонів. Питання: хто сплачуватиме за наслідки ?? Хочете мати дітей - узгодьте свої бажання з матеріальними можливостями щодо їх годування, виховання, навчання тощо. Не задовольняє як місце проживання і виховання нащадків рідне село/селище/містечко ?? Не проблема. Заробляйте гроші, купуйте житло у Львові/Києві/Харкові і, сплачуючи системно кошти, користуйтеся усіма благами цих міст. Власне, ви так і вчинили. Це ваш вибір: не розводити злидні (ніщиту :D ) у селі, а, створивши достатню матеріальну базу, оселитися у Львові і забезпечувати гідне майбутнє своїх дітей. Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу, ось тільки за навчання у них треба сплачувати. Як тут деякі колеги пишуть, "життя - біль". Але ж діти - це радість і квіти життя, а квіти на ринку безкоштовно не роздають.

Ох и дремучесть у вас в голове. Интересно, Ваш родители за Вас, как за последствие наслаждений, много заплатили? и кому?
Если кратко: если не будет бесплатніх садиков, через 20 лет здесь будут жить кто угодно: китайцы, арабы, негры, узбеки, но не украинцы
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:51

Первый, это трындец... Коллеге комплекс понравился, она для жизни ищет, но в ОП она еще не была. Отправила ей Вашу инфу. По ходу она там скорее всего уже и не будет.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:53

  Первый написав:Faceless
Чашка брендована. Тому звісно про жк.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Зображення



Интересно садик там наверно будет по 10к - для киевлян :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 15:55, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521308:Faceless"]

Тут ты показал, что сам и деревянный.
Просто приложить копии документов к договору, и показать оригинал паспорта перед подписанием, это превентивная мера.
Если же ничего этого не сделать, то сначала найди того, кому будут инкриминировать эту статью, ибо ты о нем ничего не знаешь.
Уня, Уня, не тупи так


Вот и я говорю, тупой совок в голове... ксерокопии заверенные в ЖЭКе, справка действующая три месяца и т.д.
Фейлес, ты сейчас с телефона, можешь заказать на любого вытяг по недвижимости, по фамилии или коду, с этого же телефона заплатив 73 гривны... дурик зачем тебе ксерокопии????? интересно ты признаешь что глупость написал или "рогами упрёшься"?


Уня, глупыш, какие заверенные в жеке, какие справки? Ты совсем не соображает, или бухой?
Ты подпишешь с левым чуваком договор, он назовётся Унуноктий Иннокентий Иванович. Ищи потом его хоть с телефона, хоть где. Или в договоре будет реальное ФИО, не важно чьё, но деньги ты отдал неизвестно кому.
Ты когда в банк приходишь, тебе тоже всю инфу по счетам говорят сразу, просто по названому ФИО? И для договоров паспорт не ксерят?
Чушь ты несёшь, как обычно. Не бухай

вот ты дремучий.... я когда в банк прихожу мне предлагают для идентификации провести карточкой по терминалу... есть соответствующее постановление НБУ... а пачпорт ксерят видно там где ты работаешь... и копию справки из ЖЭКа :) и флюрографию у мужчин а у женщин справку о осмотре гинекологом...
[/quote]Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь.
Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь?
Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Мертвый Рыбальский":Зображення
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