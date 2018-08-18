А каналы где?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...так не будують же! - принаймі у Львові....
... десь, на львівській гілці писали, що за декілька останніх років збудовано аж один(!) садочок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02
Все жильцы ушли на рытье каналов
Живите своим умом!
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|