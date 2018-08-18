RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2942294329442945

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:"Мертвый Рыбальский":Зображення
А каналы где?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22884
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1096 раз.
Подякували: 5154 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу,

...так не будують же! - принаймі у Львові....
... десь, на львівській гілці писали, що за декілька останніх років збудовано аж один(!) садочок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5425
З нами з: 19.10.15
Подякував: 271 раз.
Подякували: 308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02

  Faceless написав:
airmax78 написав:"Мертвый Рыбальский":Зображення
А каналы где?


Все жильцы ушли на рытье каналов :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29521
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2897 раз.
Подякували: 4786 раз.
 
Профіль
9
2
1
  #<1 ... 2942294329442945
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1221, 1222, 1223
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12224 2142396
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 13:03
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1833
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 581
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64726)
09.12.2018 16:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.