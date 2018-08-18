Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 15:59
airmax78 написав:
"Мертвый Рыбальский":
А каналы где?
Faceless
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:00
ihorkyiv написав:
Держава чи муніципалітет вам у цьому допоможе - побудує садочок/школу,
...так не будують же! - принаймі у Львові....
... десь, на львівській гілці писали, що за декілька останніх років збудовано аж один(!) садочок!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:02
Faceless написав: airmax78 написав:
"Мертвый Рыбальский":
А каналы где?
Все жильцы ушли на рытье каналов
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:19
zzzzzz написав: Faceless написав: airmax78 написав:
"Мертвый Рыбальский":
А каналы где?
Все жильцы ушли на рытье каналов
Оч смешно. В ОП в мае открывается пункт проката каяков. Рыбальский очень классно получается. По цене Файна Тауна:
Востаннє редагувалось
airmax78
в Нед 09 гру, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:20
UA написав: Первый написав:
Можу розказати:-)
Пан знает толк в извращениях
Конфеты зачётные,там должен стоить метр как в Буче)))
somilitark
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:22
airmax78 .... продажі у Рибальському вже йдуть? - що по-чому?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:25
airmax78 написав:
Оч смешно. В ОП в мае открывается пункт проката каяков. Рыбальский окуенно получается, пока:
Брал бы рыбальский для себя если б там был пляж, но набережную как обычно дорогой заняли.
Kostia
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:27
Kostia написав:
Брал бы рыбальский для себя если б там был пляж, но набережную как обычно дорогой заняли.
Там будет пляж. Проход на пляж будет под дорогой вдоль канала.
airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:29
airmax78 написав: Kostia написав:
Брал бы рыбальский для себя если б там был пляж, но набережную как обычно дорогой заняли.
Там будет пляж. Проход на пляж будет под дорогой вдоль канала.
Можете пожалуйста скинуть визуализацию
Kostia
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:30
somilitark написав: UA написав: Первый написав:
Можу розказати:-)
Пан знает толк в извращениях
Конфеты зачётные,там должен стоить метр как в Буче)))
... аналогічну фотку я міг зробити рік тому, як був перший раз в "авалонців"
- і шоколадка була малесенька з їхнім логотипом!
.... а коли підписав попередній договір і вніс першу суму, то дали ще парасолю, кулькову ручку, розмальовки і пляжну торбинку.... - все з їхнім логотипом! (парасоля - зачотна! )
... і то, відносно, МОЛОДИЙ забудовник!
https://youtu.be/4Zw0EOg0tX4
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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