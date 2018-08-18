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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29442945294629472948>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:37

  airmax78 написав:"Мертвый Рыбальский":Зображення

После инфы от Первого,Максик взял в ледоступы в зубы и вперёд к мечте,но наверное сегодня закрыт ОП,а посыл вообще верный,продолжайте медитацию :lol:
п.к. как вам цены,Кардинал даже сейчас не кажется дорогим,даже на 3-м этаже без вида)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:39

  Faceless написав:
airmax78 написав:"Мертвый Рыбальский":Зображення
А каналы где?

Будут в последней очереди,как садики,школы,подземные паркинги и возможно поликлиника :)

или может другой вариант,сейчас же зима,они замёрзли.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53

  Первый написав:[

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..

С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Брал бы рыбальский для себя если б там был пляж, но набережную как обычно дорогой заняли.

Там будет пляж. Проход на пляж будет под дорогой вдоль канала.

Можете пожалуйста скинуть визуализацию

Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 16:55

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Там будет пляж. Проход на пляж будет под дорогой вдоль канала.

Можете пожалуйста скинуть визуализацию

Зображення

Где пляж?)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:04

Kostia Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:09

  hume написав:
  Первый написав:[

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..

С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.


Сам поражаюсь таким хаям на бетон от КАНа, место г..но, сто домов в комплексе, где столько амбициозных понаехов наберут)
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:11

  Kostia написав:Где пляж?)

на противоположном берегу
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:16

  airmax78 написав:Kostia Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.


Левее в стене или прямо на дороге ?)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:18

  Yuri_T написав:
  Kostia написав:Где пляж?)

на противоположном берегу


Пляж и бассейн в этой плавучей фигне что на фото)) там же садик школа и поликлинника )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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