Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 16:37
airmax78 написав:
"Мертвый Рыбальский":
После инфы от Первого,Максик взял в ледоступы в зубы и вперёд к мечте,но наверное сегодня закрыт ОП,а посыл вообще верный,продолжайте медитацию
п.к. как вам цены,Кардинал даже сейчас не кажется дорогим,даже на 3-м этаже без вида)))
somilitark
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:39
Faceless написав: airmax78 написав:
"Мертвый Рыбальский":
А каналы где?
Будут в последней очереди,как садики,школы,подземные паркинги и возможно поликлиника
или может другой вариант,сейчас же зима,они замёрзли.
somilitark
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:53
Первый написав:
[
Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.
На без виду при 100% оплаті до 10%.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.
Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..
С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
hume
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airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 16:55
Kostia
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:04
Kostia Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:09
hume написав: Первый написав:
[
Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.
На без виду при 100% оплаті до 10%.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.
Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..
С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
Сам поражаюсь таким хаям на бетон от КАНа, место г..но, сто домов в комплексе, где столько амбициозных понаехов наберут)
remark
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:11
Kostia написав:
Где пляж?)
на противоположном берегу
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:16
airmax78 написав: Kostia
Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
Левее в стене или прямо на дороге ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:18
Yuri_T написав: Kostia написав:
Где пляж?)
на противоположном берегу
Пляж и бассейн в этой плавучей фигне что на фото)) там же садик школа и поликлинника )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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