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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 17:19
airmax78 написав:
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:20
zzzzzz написав:
Пляж и бассейн в этой плавучей фигне что на фото)) там же садик школа и поликлинника )))
тихо. не мешай максимке копейку зарабатывать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:24
zzzzzz написав: airmax78 написав:Kostia
Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
Левее в стене или прямо на дороге ?)))
Левее от парня, в цветном неопреновом костюме. Небольшой клубный пляж на 1300 тапчанов - только для жильцов Рыбальского.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:28
airmax78 написав: zzzzzz написав: airmax78 написав:Kostia
Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
Левее в стене или прямо на дороге ?)))
Левее от парня, в цветном неопреновом костюме. Небольшой клубный пляж на 1300 тапчанов - только для жильцов Рыбальского.
Ты про вот ту плавучую ерунду ?
Или я не понимаю где пляж ?
Макс, слова небольшой и 1300 тапчанов у меня в голове не вмещаются. )))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:28
Faceless написав:
Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь.
Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь?
Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка
лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:31
hume написав: Первый написав:
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Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.
На без виду при 100% оплаті до 10%.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.
Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..
С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
200 квартир, при 6 менеджерах и очереди в 20 человек должны все квартиры продать за 1 день
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:34
Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь.
Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь?
Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка
лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.
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Faceless
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:36
Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав: Faceless написав:
Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь.
Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь?
Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка
лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.
Кстати можно
BankID от НБУ даёт возможность открывать счета в других банках и проходить идентификацию в некоторых гос.конторах без присутствия
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:38
airmax78 написав:Kostia
Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.
Просто песок где?) пляжа в рыбальском нет на генплане
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Додано: Нед 09 гру, 2018 17:41
Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун
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Kostia
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