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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 29472948294929502951>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:10

  stm написав:
  Yuri_T написав:
  stm написав:...НДФЛ идёт на счёт города/поселка в котором зарегистрирован работодатель.

в Киеве остается лишь 40%, а 60% гос.бюджет забирает.
НДФЛ от пассивных доходов идет в гос.бюджет полностью.

Знаю, а было бы наоборот, меньше бы спорили кто кого кормит, а жили бы на свои 60% )))

было бы наоборот - споров было бы еще больше :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:10

  барабашов написав:
  hume написав:Поржал

Чего ржать то?
А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?

Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:13

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  hume написав:Поржал

Чего ржать то?
А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?

Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.


И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой.
Две дорожки и ты на Майами :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:17

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.


И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой.

Какое бухло? Какая наркота? Каждая вторая пара: или с маленьким ребенком или девушка беременная. Душа радуется от того, как выглядит будущее Киева.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:24

  zzzzzz написав:И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой.

ты просто завидуешь :mrgreen:
старость она такая... :D :D :D

зы. уже не только радио-эфир и оставшиеся после политиков площади визуалки заняты рекламой бетона, но и чаты форумов. коммерс из поскота дело знает: все обсуждают навязанные темы и рекламные буклеты, а коммерс греет жирную ляжку монетой.
но для того ли создавался этот форум? за день два кренделя в открытую постят рекламные зазывающие блоки...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:27

  airmax78 написав:вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные.

в ноябре?
прокат коньков попробуйте еще...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:28

  Natt написав:Первый, это трындец... Коллеге комплекс понравился, она для жизни ищет, но в ОП она еще не была. Отправила ей Вашу инфу. По ходу она там скорее всего уже и не будет.

Дивно що тільки деяким форумчанам потрібна об’єктивна інформація, а не ридання про експрес Жашків-хацапетовка.
Копійчужки замість аналізу об’єктивної інформації тільки займаються флудом.
Хоча це логічно:-)
Зекономлю Вашій колежанці найцінніше - час.
Ось сама сама бомж пропозиція з видом в стіну. Все решта дорожче

Зображення


Дорого чи дешево кожен вирішує собі сам:-)

Унікумам з фразами ...., рекомендую хоч раз викласти об’єктивну інформацію, із задоволенням поставлю плюсик.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:32

Первый
Если камень в мой огород то я выкладывал инфу по Парковым озерам и Русановской гавани
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:34

Утренние пробки в Файна тауне будут начинаться сразу у лифта :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:36

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Kostia Вам песок и тапчаны? Они левее, не попали в кадр.

Просто песок где?) пляжа в рыбальском нет на генплане

ОМГ, у вас киевлян, никакого воображения. ОК, показываю на пальцах (вернее на карте):
Зображення

Покажите это на генплане, а не в вашем воображении
Востаннє редагувалось Kostia в Нед 09 гру, 2018 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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