Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Чего ржать то? А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?
Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.
Чего ржать то? А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?
Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.
И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой. Две дорожки и ты на Майами
airmax78 написав:Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.
И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой.
Какое бухло? Какая наркота? Каждая вторая пара: или с маленьким ребенком или девушка беременная. Душа радуется от того, как выглядит будущее Киева.
zzzzzz написав:И будут эти творческие люди ночами свои тусы устраивать , автопати до утра с бухлом и наркотой.
ты просто завидуешь старость она такая...
зы. уже не только радио-эфир и оставшиеся после политиков площади визуалки заняты рекламой бетона, но и чаты форумов. коммерс из поскота дело знает: все обсуждают навязанные темы и рекламные буклеты, а коммерс греет жирную ляжку монетой. но для того ли создавался этот форум? за день два кренделя в открытую постят рекламные зазывающие блоки...
Natt написав:Первый, это трындец... Коллеге комплекс понравился, она для жизни ищет, но в ОП она еще не была. Отправила ей Вашу инфу. По ходу она там скорее всего уже и не будет.
Дивно що тільки деяким форумчанам потрібна об’єктивна інформація, а не ридання про експрес Жашків-хацапетовка. Копійчужки замість аналізу об’єктивної інформації тільки займаються флудом. Хоча це логічно:-) Зекономлю Вашій колежанці найцінніше - час. Ось сама сама бомж пропозиція з видом в стіну. Все решта дорожче
Дорого чи дешево кожен вирішує собі сам:-)
Унікумам з фразами ...., рекомендую хоч раз викласти об’єктивну інформацію, із задоволенням поставлю плюсик.