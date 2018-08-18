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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2948294929502951>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:38

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун


За мое недолгое пребывание на форуме никто не хвалил комфорттаун.

Сколько там дет.сад стоит и сколько УК берет?

Захар постоянно хвалил, не знаю
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:42

  stm написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30 :)
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь :)
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.

Кстати можно :) BankID от НБУ даёт возможность открывать счета в других банках и проходить идентификацию в некоторых гос.конторах без присутствия :)

не говори об этом старичку Фейлису, он без ксерокопий паспорта при каждом чихе, вообще жизнь не представляет
У меня знакомый гражданин США рассказывал как разрешение на оружие получал. Его спросили был он судим или нет, если нет то он должен поднять правую руку и сказать "Я не был судим" и всё. А наши "фейлисы" посылают за бумажной "справкой о несудимости"... :mrgreen:
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:42

  Faceless написав:Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.

Именно так это и работает в щуцинских ипенях. С договором идешь в отдел муниципалитета (в торговом центре, работает и по субботам), за 5 минут тебя регистрируют по адресу до конца срока действия договора. Правда, мой арендодатель подстраховался и включил в договор пунктик, где я подтверждаю наличие альтернативного места жительства для ребенка.
Налоги платятся по месту регистрации, все городские блага доступны.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:43

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  hume написав:Поржал

Чего ржать то?
А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?

Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.

неа... никто не видел... там только прокурорские под покровом ночи квартиры покупают на наворованные деньги
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46

Gastarbaiter тихо, не ломай людЯм шаблон. без коррупции и бюрократии половина коренных кЫян на пособие перейдет... :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:48

Оранжевый-хит сезона
А ты шо - в прокуратуре первые две хаты намолотил с лошков застенчивых?
Ай маладЭць!!!
Жалко Кравченко рано из двух стволов застрелился, а то в 30ть мог бы ещё проверить как оно - "химия" под Энергодаром. :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:51

  zzzzzz написав:Утренние пробки в Файна тауне будут начинаться сразу у лифта :mrgreen:

Е, зачекайте, як тоді весь Варшавський та Вєнік буде виїжджати?
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:55

  speedsx написав:
  zzzzzz написав:Утренние пробки в Файна тауне будут начинаться сразу у лифта :mrgreen:

Е, зачекайте, як тоді весь Варшавський та Вєнік буде виїжджати?

там метрА уже, не , неслышал?! :shock:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:04

  Kostia написав:Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун

Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:07

  Natt написав:
  Kostia написав:Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун

Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.

патамушта гладиолус :idea:
plugatyrev
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