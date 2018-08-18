Faceless написав:

Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.