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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 18:38
zzzzzz написав: Kostia написав:
Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун
За мое недолгое пребывание на форуме никто не хвалил комфорттаун.
Сколько там дет.сад стоит и сколько УК берет?
Захар постоянно хвалил, не знаю
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Kostia
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:42
stm написав: Faceless написав: Оранжевый-хит сезона написав:
лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.
Кстати можно
BankID от НБУ даёт возможность открывать счета в других банках и проходить идентификацию в некоторых гос.конторах без присутствия
не говори об этом старичку Фейлису, он без ксерокопий паспорта при каждом чихе, вообще жизнь не представляет
У меня знакомый гражданин США рассказывал как разрешение на оружие получал. Его спросили был он судим или нет, если нет то он должен поднять правую руку и сказать "Я не был судим" и всё. А наши "фейлисы" посылают за бумажной "справкой о несудимости"...
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:42
Faceless написав:
Разрешается этот спор элементарно. Упрощением процедур регистрации и снятия с неё. Таким, что просто наличие договора долгосрочной аренды давало бы право быть зарегистрированным по месту проживания, даже не спрашивая владельца, но только (и автоматически) до окончания срока договора, и без каких либо опекунских и прочих заморочек с детьми. И без необходимости снятия с предыдущей регистрации. Все.
Живёшь тут, работаешь, платишь налоги - имеешь те же права, что и любой киевлянин. Наличие собственной недвижимости не должно быть цензом.
При этом регистрация - лишь формальная процедура, никак не влияющая на право собственности или ограничивающая владельцев в пользовании и распоряжении.
Тогда совершенно разумно требовать регистрацию в вопросах пользования городской инфраструктурой.
Одновременно, автоматически решается вопрос вывода рынка аренды из тени - любой арендатор спокойно регистрирует договор и получает временную регистрацию, а по договору становится понятно, кто что и где сдаёт. А то выходит, что арендодатель, живущий с аренды, налогов не платит, но имеет больше прав, чем арендатор без регистрации, но платящий налоги.
Именно так это и работает в щуцинских ипенях. С договором идешь в отдел муниципалитета (в торговом центре, работает и по субботам), за 5 минут тебя регистрируют по адресу до конца срока действия договора. Правда, мой арендодатель подстраховался и включил в договор пунктик, где я подтверждаю наличие альтернативного места жительства для ребенка.
Налоги платятся по месту регистрации, все городские блага доступны.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:43
airmax78 написав: барабашов написав: hume написав:
Поржал
Чего ржать то?
А арочка то эта - звёздные врата на Сириус или простой гиперлуп на манхэттен?
Арка эта - обычная концертная площадка на воде. Конговец же пишет, что по воде звук лучше распространяется, вот там и будут концерты проводить, мероприятия разные. Смотрите на все это сквозь призму того, что это будет новый культурный центр города. Вы бы видели этих парней и девушек, приходящих в ОП Рыбальского.
неа... никто не видел... там только прокурорские под покровом ночи квартиры покупают на наворованные деньги
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:48
Оранжевый-хит сезона
А ты шо - в прокуратуре первые две хаты намолотил с лошков застенчивых?
Ай маладЭць!!!
Жалко Кравченко рано из двух стволов застрелился, а то в 30ть мог бы ещё проверить как оно - "химия" под Энергодаром.
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Додано: Нед 09 гру, 2018 18:51
zzzzzz написав:
Утренние пробки в Файна тауне будут начинаться сразу у лифта
Е, зачекайте, як тоді весь Варшавський та Вєнік буде виїжджати?
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Додано: Нед 09 гру, 2018 19:04
Kostia написав:
Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун
Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.
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