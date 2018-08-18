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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 19:14
Natt написав: Kostia написав:
Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун
Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.
На меня КТ всегда наводил уныние махонькими окошками, какое то гетто.
Парковка там это вообще боль.
Детсадик частный вроде 7 или 8кгрн/мес
Живите своим умом!
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