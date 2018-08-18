Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун
Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.
На меня КТ всегда наводил уныние махонькими окошками, какое то гетто. Парковка там это вообще боль. Детсадик частный вроде 7 или 8кгрн/мес
Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза. Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?
Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза. Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?
Мордор тоже как-то продали. Вы бы хотели там жить? Правильный маркетинг творит чудеса. Кстати, Республика мне кажется поинтереснее, чем ФТ. Я взяла для жизни, вернее, для улучшения жилищных условий, так сказать. Снова не в Киеве
Востаннє редагувалось Natt в Нед 09 гру, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521457:Faceless"]Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь. Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь? Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка
лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30 иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.
Кстати можно BankID от НБУ даёт возможность открывать счета в других банках и проходить идентификацию в некоторых гос.конторах без присутствия [/quote]Там участников кот наплакал, и тому есть причины - система сплошная дыра для фрода Не дай бог Уня бы оказался продвиженцем, тот любое дерьмо втюхает под видом инновационности, заповедный безграмотный лох для мошенников
Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза. Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?
Мордор тоже как-то продали. Вы бы хотели там жить? Правильный маркетинг творит чудеса. Кстати, Республика мне кажется поинтереснее, чем ФТ. Я взяла для жизни. На прошлой неделе. Не в Киеве
Модор построили 8 очередей или одну и напарили по ценам ниже соседних домов в 2 раза?
У Мордора нет закрытой территории. И стоящие рядом дома его же возраста. Поэтому его жителям трудно выделить себя из толпы. Жители же КТ гордятся жизнью за забором. И презрительно относятся к "коренным" в соседних хрущовках. Ныне это важно