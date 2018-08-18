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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2948294929502951

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:38

  airmax78 написав:Зображення

Макс, а там такі підземні смітники будуть, я у місті Лева?
(02:11)
https://youtu.be/MtBqXyCPmZ8
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:01

  zzzzzz написав:
  Natt написав:
  Kostia написав:Кому интересно почему такие цены в файна тауне поедьте в комфорт таун

Ну была я там. Слышимость отвратительная, все в машинах, чтобы припарковаться, нужно семь кругов ада обойти (объехать), вид в основной своей массе - окна в окна. Так что таки мне все еще интересно, почему в ФТ такая стоимость метра.



На меня КТ всегда наводил уныние махонькими окошками, какое то гетто.
Парковка там это вообще боль.
Детсадик частный вроде 7 или 8кгрн/мес

Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:05

  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?


На ПОХе тоже много чего продают , но это не значит что я там хочу жить.
Да есть там качественные дома которые в начале 2000-х строили
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 09 гру, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:06

  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?

Ну меня популярность КТ за тот конский прайс и то качество, что предлагает в этом зажопье КАН, тоже сильно удивляет.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:27

  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?

Мордор тоже как-то продали. Вы бы хотели там жить?
Правильный маркетинг творит чудеса. Кстати, Республика мне кажется поинтереснее, чем ФТ.
Я взяла для жизни, вернее, для улучшения жилищных условий, так сказать. Снова не в Киеве :mrgreen:
Востаннє редагувалось Natt в Нед 09 гру, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:28

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?


На ПОХе тоже много чего продают , но это не значит что я там хочу жить.
Да есть там качественные дома которые в начале 2000-х строили

Какой жк построили в 8 очередей на похе. И не путайте,большая часть поха строился в жирнейшие годы. Так в каком жк хотите жить?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:30

  Natt написав:
  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?

Мордор тоже как-то продали. Вы бы хотели там жить?
Правильный маркетинг творит чудеса. Кстати, Республика мне кажется поинтереснее, чем ФТ.
Я взяла для жизни. На прошлой неделе. Не в Киеве :mrgreen:

Модор построили 8 очередей или одну и напарили по ценам ниже соседних домов в 2 раза?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:39

Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  Faceless написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4521457:Faceless"]Дальше Привата нигде не был, глупый? То, что Приват во многом плюёт на вопросы безопасности, тебе и не объяснить, не поймёшь.
Что такое в принципе идентификация вообще не знаешь?
Уня, тебе тут не спорить надо, а слушать и молчать, уровень как у ребёнка

лучше быть с уровнем ребёнка в 40 года чем с уровнем пенсионера в 30 :)
иди отксерь документы на всякий случай и флюрографию незабудь :)
Ну-ну, не забудь, когда матпомощь пойдёшь оформлять, рассказать, чтоьы тебя по безимянной карте Привата идентифицировали.

Кстати можно :) BankID от НБУ даёт возможность открывать счета в других банках и проходить идентификацию в некоторых гос.конторах без присутствия :)[/quote]Там участников кот наплакал, и тому есть причины - система сплошная дыра для фрода
Не дай бог Уня бы оказался продвиженцем, тот любое дерьмо втюхает под видом инновационности, заповедный безграмотный лох для мошенников
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:41

  Kostia написав:
  Natt написав:
  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?

Мордор тоже как-то продали. Вы бы хотели там жить?
Правильный маркетинг творит чудеса. Кстати, Республика мне кажется поинтереснее, чем ФТ.
Я взяла для жизни. На прошлой неделе. Не в Киеве :mrgreen:

Модор построили 8 очередей или одну и напарили по ценам ниже соседних домов в 2 раза?


У Мордора нет закрытой территории. И стоящие рядом дома его же возраста. Поэтому его жителям трудно выделить себя из толпы.
Жители же КТ гордятся жизнью за забором. И презрительно относятся к "коренным" в соседних хрущовках.
Ныне это важно :mrgreen:
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