Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Там участников кот наплакал, и тому есть причины - система сплошная дыра для фрода Не дай бог Уня бы оказался продвиженцем, тот любое дерьмо втюхает под видом инновационности, заповедный безграмотный лох для мошенников
То ли дело, тёплые, ламповые ксрерокопии!!!! И справки выписанные от руки!!! Их не подделаешь!!!
вот это я вам темку для срача подкинул ))ай да я...
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
место ужасное конечно, но там уже появилась своя секта свидетелей КТ
trololo написав:вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?
Это типа шоурума. Если речь о тряпках то снимают нежилой фонд где то недорого и там все размещают. Квартиры редко для этого используют.
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Угу, а еще тысячи семей проголосовали деньгами за Войцеховского. Это тоже показатель?
КАН продает не квартиры. КАН продает концепцию жилого пространства. Причем сама концепция хороша, а вот реализация конкретно в КТ... Такое. Кроме того, КАН хорошо играет на потребности в безопасности, тут у него не отнять.
Но беседа началась с того, что непонятно, почему у ФТ такой конский ценник, не более того.
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?
Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга. Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища. З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.
Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Угу, а еще тысячи семей проголосовали деньгами за Войцеховского. Это тоже показатель?
КАН продает не квартиры. КАН продает концепцию жилого пространства. Причем сама концепция хороша, а вот реализация конкретно в КТ... Такое. Кроме того, КАН хорошо играет на потребности в безопасности, тут у него не отнять.
Но беседа началась с того, что непонятно, почему у ФТ такой конский ценник, не более того.
Кто лучше реализовал такую концепцию? В Киеве. Вы так пишете типа в оп кт какие-то профи а везде лохи. Поверьте, сейчас маркетинг на уровне не только в кане, топовые застройщики уже давно продают идеи.