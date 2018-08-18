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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2950295129522953>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:53

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Ребята, в этом гетто уже 8 очередь продают, вы что на приколе?) откройте глаза.
Лично вам что нравится в Киеве, что бы взяли, где бы жили?


На ПОХе тоже много чего продают , но это не значит что я там хочу жить.
Да есть там качественные дома которые в начале 2000-х строили

Какой жк построили в 8 очередей на похе. И не путайте,большая часть поха строился в жирнейшие годы. Так в каком жк хотите жить?

Каждый раз когда вижу крыши КТ или проезжаю мимо Паркового Миста - говорю Слава Богу, что ОП КАНа не пошло мне на уступки. Слава Богу.
PS Когда проезжаю мимо Ривер Стоуна - таких мыслей нет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 09 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:Там участников кот наплакал, и тому есть причины - система сплошная дыра для фрода
Не дай бог Уня бы оказался продвиженцем, тот любое дерьмо втюхает под видом инновационности, заповедный безграмотный лох для мошенников

То ли дело, тёплые, ламповые ксрерокопии!!!! И справки выписанные от руки!!! Их не подделаешь!!!

вот это я вам темку для срача подкинул ))ай да я... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:02

  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:05

  Kostia написав:
  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?

место ужасное конечно, но там уже появилась своя секта свидетелей КТ
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:07

  Оранжевый-хит сезона написав:место ужасное конечно

Оранж строят или как?
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:12

  zzzzzz написав:
  trololo написав:вопрос экспертам, а существует ли вообще такой гибридный формат, как например, снять какой-то 2к или 3к шлачок в жилом фонде возле новой почты, поселить туда работника (фасовщика ширпотреба), платить ему ЗП и пусть там живет и работает? или арендодатели такое не приемлют?


Это типа шоурума. Если речь о тряпках то снимают нежилой фонд где то недорого и там все размещают. Квартиры редко для этого используют.

Вы вероятно имели ввиду склад-магазин.


нет, не магазин. склад-жилье
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:14

  Kostia написав:
  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?

Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:17

  Kostia написав:
  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?

Угу, а еще тысячи семей проголосовали деньгами за Войцеховского. Это тоже показатель?

КАН продает не квартиры. КАН продает концепцию жилого пространства. Причем сама концепция хороша, а вот реализация конкретно в КТ... Такое. Кроме того, КАН хорошо играет на потребности в безопасности, тут у него не отнять.

Но беседа началась с того, что непонятно, почему у ФТ такой конский ценник, не более того.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:21

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?

Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?

Нет, но купил бы если был бы богаче
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:24

  Natt написав:
  Kostia написав:
  Natt написав:Костя, что Вы так за КТ топите? Ну я еще раз повторюсь, успешные продажи КТ - результат хорошего, очень хорошего маркетинга.
Кстати, закрытая территория для многих является огромным плюсом в пользу КТ. Но давайте смотреть объективно на вещи - недостатков в этом ЖК тоже дохренища.
З.Ы. 8 очередь - это та, где сплошь мизерные студии? Ну-ну.

Я топлю?) пишу факты. Какая разница что там, это самый долгоиграющий проект на рынке, 8 очередей, мне смешно что местные эксперты его критикуют когда уже реально тысячи семей проголосовали за него деньгами, покажите ещё 1 проект который так долго на рынке и покупается. Кстати, насчёт маркетинга, что в нем уникального?

Угу, а еще тысячи семей проголосовали деньгами за Войцеховского. Это тоже показатель?

КАН продает не квартиры. КАН продает концепцию жилого пространства. Причем сама концепция хороша, а вот реализация конкретно в КТ... Такое. Кроме того, КАН хорошо играет на потребности в безопасности, тут у него не отнять.

Но беседа началась с того, что непонятно, почему у ФТ такой конский ценник, не более того.

Кто лучше реализовал такую концепцию? В Киеве. Вы так пишете типа в оп кт какие-то профи а везде лохи. Поверьте, сейчас маркетинг на уровне не только в кане, топовые застройщики уже давно продают идеи.
Kostia
 
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