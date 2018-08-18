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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42
somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
место ужасное конечно
Оранж строят или как?
строят а что?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18
Оранжевый-хит сезона написав: somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
место ужасное конечно
Оранж строят или как?
строят а что?
Хто буде купляти його ????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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