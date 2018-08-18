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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2950295129522953

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42

  somilitark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:место ужасное конечно

Оранж строят или как?

строят а что?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  somilitark написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:место ужасное конечно

Оранж строят или как?

строят а что?

Хто буде купляти його ????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:24

  hume написав:
  Первый написав:[

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..

С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.

Мож они что то в кофе подсыпают?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:34

  Kostia написав:Нет, но купил бы если был бы богаче

Тогда можно было бы смело выбирать из большинства жк, абсолютно во всех районах.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:38

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?

Нет, но купил бы если был бы богаче

Ыыыы??!! :shock: Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:44

  UA написав:
  hume написав:
  Первый написав:[

Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.

На без виду при 100% оплаті до 10%.

Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.

Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..

С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.

Мож они что то в кофе подсыпают?

Я поэтому всегда отказываюсь. Пью только в Рыбальском.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:45

  UA написав:
  kingkongovets написав:и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды

Здравомыслящий не станет подписывать легальный договор аренды с арендаторами с детьми.
Просто договоренность на словах.


Это почему же?
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:52

  alkasander написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды

Здравомыслящий не станет подписывать легальный договор аренды с арендаторами с детьми.
Просто договоренность на словах.


Это почему же?

Это от низкого уровня правосознания.
Dimn
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 23:52

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?

Нет, но купил бы если был бы богаче

Ыыыы??!! :shock: Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?

С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
Kostia
 
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