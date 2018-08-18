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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 гру, 2018 21:42
somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
место ужасное конечно
Оранж строят или как?
строят а что?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:18
Оранжевый-хит сезона написав: somilitark написав: Оранжевый-хит сезона написав:
место ужасное конечно
Оранж строят или как?
строят а что?
Хто буде купляти його ????
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:24
hume написав: Первый написав:
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Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.
На без виду при 100% оплаті до 10%.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.
Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..
С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
Мож они что то в кофе подсыпают?
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UA
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:34
Kostia написав:
Нет, но купил бы если был бы богаче
Тогда можно было бы смело выбирать из большинства жк, абсолютно во всех районах.
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hume
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:38
Kostia написав: airmax78 написав:
Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?
Нет, но купил бы если был бы богаче
Ыыыы??!!
Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?
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airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:44
UA написав: hume написав: Первый написав:
[
Отже
Базова ціна з видом 1310 уо
Базова без виду 1100 (В стіну).
З видом - тільки 100 оплата.
Без виду, в залежності від того на скільки - 30% або 50%.
На без виду при 100% оплаті до 10%.
Здача 4 квартал 2020 року.
Сама дешева квартира:
37.9 кв м. за 39.8 куе
Вид в стіну. 2 поверх.
Не могу понять с чем связаны очереди жаждущих бетонометров..
С чем связан ажиотаж в аркаде понятно, но вот 1300 уе на нивках смотрится не очень экономически выгодно.
Мож они что то в кофе подсыпают?
Я поэтому всегда отказываюсь. Пью только в Рыбальском.
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airmax78
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:45
UA написав: kingkongovets написав:
и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды
Здравомыслящий не станет подписывать легальный договор аренды с арендаторами с детьми.
Просто договоренность на словах.
Это почему же?
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alkasander
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:52
alkasander написав: UA написав: kingkongovets написав:
и причем тут отбеливание аренды? здравомыслящий человек не пропишет у себя несовершеннолетних, даже при наличии легального договора аренды
Здравомыслящий не станет подписывать легальный договор аренды с арендаторами с детьми.
Просто договоренность на словах.
Это почему же?
Это от низкого уровня правосознания.
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Dimn
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Додано: Нед 09 гру, 2018 23:52
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Костя, вы бы в КТ для себя квартиру купили за кановский прайс?
Нет, но купил бы если был бы богаче
Ыыыы??!!
Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?
С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
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Kostia
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