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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 гру, 2018 00:21
Alex6 написав: Kostia написав:
Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
А у других его (маркетинга) вообще нет, главное продать за ту цену что сейчас берут и весь маркетинг.
Что есть у кана чего нет у других
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Kostia
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:21
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Нет, но купил бы если был бы богаче
Ыыыы??!!
Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?
С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:23
Kostia написав: Alex6 написав: Kostia написав:
Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
А у других его (маркетинга) вообще нет, главное продать за ту цену что сейчас берут и весь маркетинг.
Что есть у кана чего нет у других
Если вы про КТ, то там ничего хорошего, чего нет у других, нет. Зато куча подводных камней.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:24
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Ыыыы??!!
Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?
С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.
Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?
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Kostia
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:27
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков
Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.
Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?
Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:30
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.
Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?
Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?
Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
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Kostia
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:38
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?
Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?
Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Да какая разница, какая очередь? Считайте ПОХ одним гигантским мало приспособленным к жизни ЖК. Сколько там очередей? 200? 300? 3000? А народ все гребет и гребет это дерьмо, кто бы, из чего и с какой плотностью не строил.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:48
Kostia написав:
Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... И это я по пригородам не прошлась еще. Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:51
Natt написав: Kostia написав:
Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.
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Додано: Пон 10 гру, 2018 00:52
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?
Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Да какая разница, какая очередь? Считайте ПОХ одним гигантским мало приспособленным к жизни ЖК. Сколько там очередей? 200? 300? 3000? А народ все гребет и гребет это дерьмо, кто бы, из чего и с какой плотностью не строил.
Только пох это не один жк
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Kostia
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