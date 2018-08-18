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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2952295329542955>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:21

  Alex6 написав:
  Kostia написав:Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков


А у других его (маркетинга) вообще нет, главное продать за ту цену что сейчас берут и весь маркетинг.

Что есть у кана чего нет у других
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:21

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Нет, но купил бы если был бы богаче

Ыыыы??!! :shock: Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?

С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков

Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:23

  Kostia написав:
  Alex6 написав:
  Kostia написав:Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков


А у других его (маркетинга) вообще нет, главное продать за ту цену что сейчас берут и весь маркетинг.

Что есть у кана чего нет у других

Если вы про КТ, то там ничего хорошего, чего нет у других, нет. Зато куча подводных камней.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:24

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ыыыы??!! :shock: Шлакоблок, дешевые окна, мокрый пенопластовый фасад, потолки 2.7, никакого подземного паркинга, МОПы а-ля конец 00х, левый берег без метро, запарковано все что можно запарковать + вишенка на торт: завод с ядовитыми выхлопами... И за это прайс, не на много ниже, чем за модные МОПы на Правом берегу. Зачем?

С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков

Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.

Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:27

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:С того что вы написали для меня минус только отсутствие вентфасада. Нравится концепция город в городе, там есть очень много того что мне нравится. Когда проезжаю рядом вижу как горят окна почти в каждой квартире и понимаю что нравится многим людям. Люди уже за 8 очередь голосуют деньгами, почему вы думаете они это делают? Если ответ маркетинг, то чем он конкретно лучше чем у других топовых застройщиков

Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.

Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?

Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:30

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Маркетинг лучше тем, что КАН был первым, кто так начал продавать свою недвигу, а КТ был первым подобным проектом в Киеве. Поэтому первые покупатели прощали ему ВСЁ. Что туда тянет людей сейчас, я не понимаю.
Потому что если все перечисленное мной - не минусы, то я теряюсь в догадках, что же тогда минусы. Особенно, повторюсь, учитывая прайс за все это.

Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?

Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?

Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:38

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Если покупают значит плюсы перевешивают, нет?

Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?

Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Да какая разница, какая очередь? Считайте ПОХ одним гигантским мало приспособленным к жизни ЖК. Сколько там очередей? 200? 300? 3000? А народ все гребет и гребет это дерьмо, кто бы, из чего и с какой плотностью не строил.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:48

  Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.

А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... И это я по пригородам не прошлась еще. Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...

Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:51

  Natt написав:
  Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.

А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...

Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.

Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:52

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Это не аргумент. В Киеве покупают ВСЁ. Сколько сейчас у КАНа стоит метр в КТ?

Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Да какая разница, какая очередь? Считайте ПОХ одним гигантским мало приспособленным к жизни ЖК. Сколько там очередей? 200? 300? 3000? А народ все гребет и гребет это дерьмо, кто бы, из чего и с какой плотностью не строил.

Только пох это не один жк
Kostia
 
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