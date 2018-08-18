Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.
Плюсы и минусы есть везде. Идеального ЖК не существует в природе ( иначе Макс наконец-то купил бы квартиру ). Но определенный набор плюшек предполагает и определенный ценник. У КАНа же с его набором плюсов - полный оверпрайс, причем существенная часть стоимости метра - это плата за идею. Понимаете? Даже не за воздух над котлованом, а за идею. А то, что многие хотят эту идею купить по завышенному ценнику - как раз результат отличного маркетинга. Вот о чем говорю я и другие форумчане.
Разница в том что "многие форумчане", на самом деле 3 человека, просто говорят, а тысячи семей покупают уже 8 очередь, что это говорит, что вы 3 умные а они все глупые?) или маркетинг? А может Все-таки есть шанс что там реально много плюсов и именно вы неправы? Или такое не допускается?) Я ещё понимаю писать про идею когда строят 1 очередь. Но 8 очередь покупают точно зная какой жк.