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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2952295329542955

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 00:59

  Kostia написав:
  Natt написав:
  Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.

Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.

А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...

Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.

Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.

Плюсы и минусы есть везде. Идеального ЖК не существует в природе ( иначе Макс наконец-то купил бы квартиру 8) ). Но определенный набор плюшек предполагает и определенный ценник. У КАНа же с его набором плюсов - полный оверпрайс, причем существенная часть стоимости метра - это плата за идею. Понимаете? Даже не за воздух над котлованом, а за идею. А то, что многие хотят эту идею купить по завышенному ценнику - как раз результат отличного маркетинга. Вот о чем говорю я и другие форумчане.
Natt
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 01:29

Разница в том что "многие форумчане", на самом деле 3 человека, просто говорят, а тысячи семей покупают уже 8 очередь, что это говорит, что вы 3 умные а они все глупые?) или маркетинг? А может Все-таки есть шанс что там реально много плюсов и именно вы неправы? Или такое не допускается?) Я ещё понимаю писать про идею когда строят 1 очередь. Но 8 очередь покупают точно зная какой жк.
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 02:39

Kostia Большинство, обычно, ошибается.
PS Кстати, а как обстоят дела в КТ с пляжем?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 08:43

  airmax78 написав:Kostia Большинство, обычно, ошибается.
PS Кстати, а как обстоят дела в КТ с пляжем?

От кт пляж намного ближе чем от рыбальского)
Kostia
 
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