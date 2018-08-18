Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Kostia написав:Какой жк покупают 8 очередь? Не знаю.
Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.
Где 8 очередей? Мысль понял, кт не купил, хотя мог. Как сработал маркетинг? Вы просто хейтите этот жк, я пишу объективно, есть минусы, но есть и плюсы, вы плюсов не видите, будьте объективные.
Плюсы и минусы есть везде. Идеального ЖК не существует в природе ( иначе Макс наконец-то купил бы квартиру ). Но определенный набор плюшек предполагает и определенный ценник. У КАНа же с его набором плюсов - полный оверпрайс, причем существенная часть стоимости метра - это плата за идею. Понимаете? Даже не за воздух над котлованом, а за идею. А то, что многие хотят эту идею купить по завышенному ценнику - как раз результат отличного маркетинга. Вот о чем говорю я и другие форумчане.
Разница в том что "многие форумчане", на самом деле 3 человека, просто говорят, а тысячи семей покупают уже 8 очередь, что это говорит, что вы 3 умные а они все глупые?) или маркетинг? А может Все-таки есть шанс что там реально много плюсов и именно вы неправы? Или такое не допускается?) Я ещё понимаю писать про идею когда строят 1 очередь. Но 8 очередь покупают точно зная какой жк.
дороговизна объектов кана относительно других обусловлена тем, шо кан продает не мечты и обещания, а реальность, которую можно увидеть и люди охотно голосуют за это кошельками я когда то выкладывал интервью никонова, но айрмакс лишь презрительно фыркнул, а там в том числе об этом и говорилось некоторые предпочитают мечтать)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:дороговизна объектов кана относительно других обусловлена тем, шо кан продает не мечты и обещания, а реальность, которую можно увидеть и люди охотно голосуют за это кошельками я когда то выкладывал интервью никонова, но айрмакс лишь презрительно фыркнул, а там в том числе об этом и говорилось некоторые предпочитают мечтать)
Если не ошибаюсь, то на условный жк лыбидь, на малевича, цена тоже где то 1300.
ПС Аркада тоже много очередей строить, так что очереди то такэ.
kingkongovets написав:дороговизна объектов кана относительно других обусловлена тем, шо кан продает не мечты и обещания, а реальность, которую можно увидеть и люди охотно голосуют за это кошельками я когда то выкладывал интервью никонова, но айрмакс лишь презрительно фыркнул, а там в том числе об этом и говорилось некоторые предпочитают мечтать)
КАН продает свою УК. Кстати, что из того, за что проголосовал народ в голосовалке, есть в КТ? Локейшн? Качество строительства? Хорошая цена? 8ю очередь продают, однако.