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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38

З новим тижнем болі.
Бачу минулий закінчився в особливій атмосфері висловлення думок. А по суті, давайте не будемо особисте проектувати на всіх, на то ми особистості, а не сіра маса. Рекомендую всім при вгадування тренду відкидати особисте і аналізувати ОБ’ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ.
А вона наступна.
В незалежності від особистого сприйняття КТ це реалізований проект.
Це означає, що без метро, на місці колишнього заводу, біля теплих хрущиків Тампере можна продати овер 5 тисяч квартир з ціною за квадрат в 2 рази дорожче за хрущик.
І це факт.

Файна таун. ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР.
Ще раз ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР. І ціни....

Люди люблять щоб було красиво:-)

А ще є республіка...

Франт. Давай про зубожіння і електричку на березань.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:03

  Оранжевый-хит сезона написав:

Новое строение. Хрущи на И. Кудри.[/quote]

не кудри, а филатова и это не новое строение, а скорее саперное поле, если называть местности, а не районы - район печерский
но ответ принимается - это через дорогу от серебряной мили
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Что есть у кана чего нет у других

Большой земельный участок, на котором он строил и будет строить годами.
Рекламный бюджет в пересчёте на квадратный метр будет в разы меньше, чем на точечную застройку. При выборе жилья надёжность застройщика подтверждается людьми, которые там уже живут, вы это видите на примере первой сданной очереди, выбирая третью или пятую...
"Файна таун" рассчитан на 7-8 лет. В реальности будет на 10 и более. Первоклашки, поселившиеся в первую очередь, увидят как строятся последние дома.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:30

  kingkongovets написав:угадайте район

Зображення

А ведь люди старались, думали, что это убожество украсит их двор.

Хорошо, хоть нет нанизанных на заборчик и колья резиновых игрушек и голов кукол. :D
Видела такое. Жуть.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:34

  l66 написав:
  kingkongovets написав:А ведь люди старались, думали, что это убожество украсит их двор.

Хорошо, хоть нет нанизанных на заборчик и колья резиновых игрушек и голов кукол. :D
Видела такое. Жуть.


если бы двор) это чудо находится со стороны улицы
но канешна офигеть - представьте сколько заняло времени только насыпать в каждую бутылку землю)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 10:35, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:34

  l66 написав:
  kingkongovets написав:угадайте район


А ведь люди старались, думали, что это убожество украсит их двор.

Хорошо, хоть нет нанизанных на заборчик и колья резиновых игрушек и голов кукол. :D
Видела такое. Жуть.

По крайней мере там невозможно запарковать своего железного коня, что уже грейт сакцесс и оправдывает существование этой пеньковой инсталляции.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:35

  kingkongovets написав:
  l66 написав:
  kingkongovets написав:А ведь люди старались, думали, что это убожество украсит их двор.

Хорошо, хоть нет нанизанных на заборчик и колья резиновых игрушек и голов кукол. :D
Видела такое. Жуть.


если бы двор) это чудо находится со стороны улицы

Что-то непонятно. Это же уютная вторичка в хорошем месте. Ее нельзя критиковать.
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:38

  airmax78 написав:Что-то непонятно. Это же уютная вторичка в хорошем месте. Ее нельзя критиковать.


во-первых речь не о вторичке, а о том, кто и как понимает термин "благоустройство территории"
а во-вторых кто сказал шо нельзя критиковать вторичку? просто глупо отрицать шо она не дает прибыли
если учитесь у первого - учитесь у него действиям, а не стебным манипуляциям
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:38

airmax78, прайс Рибальського в студію! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 11:10

  Natt написав:Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.

А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... И это я по пригородам не прошлась еще. Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...

Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.

Возможно в Киеве просто мода на новостройки?
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