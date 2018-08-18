Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З новим тижнем болі. Бачу минулий закінчився в особливій атмосфері висловлення думок. А по суті, давайте не будемо особисте проектувати на всіх, на то ми особистості, а не сіра маса. Рекомендую всім при вгадування тренду відкидати особисте і аналізувати ОБ’ЄКТИВНУ ІНФОРМАЦІЮ. А вона наступна. В незалежності від особистого сприйняття КТ це реалізований проект. Це означає, що без метро, на місці колишнього заводу, біля теплих хрущиків Тампере можна продати овер 5 тисяч квартир з ціною за квадрат в 2 рази дорожче за хрущик. І це факт.
Файна таун. ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР. Ще раз ВІСІМ ТИСЯЧ КВАРТИР. І ціни....
Люди люблять щоб було красиво:-)
А ще є республіка...
Франт. Давай про зубожіння і електричку на березань.
Большой земельный участок, на котором он строил и будет строить годами. Рекламный бюджет в пересчёте на квадратный метр будет в разы меньше, чем на точечную застройку. При выборе жилья надёжность застройщика подтверждается людьми, которые там уже живут, вы это видите на примере первой сданной очереди, выбирая третью или пятую... "Файна таун" рассчитан на 7-8 лет. В реальности будет на 10 и более. Первоклашки, поселившиеся в первую очередь, увидят как строятся последние дома.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Что-то непонятно. Это же уютная вторичка в хорошем месте. Ее нельзя критиковать.
во-первых речь не о вторичке, а о том, кто и как понимает термин "благоустройство территории" а во-вторых кто сказал шо нельзя критиковать вторичку? просто глупо отрицать шо она не дает прибыли если учитесь у первого - учитесь у него действиям, а не стебным манипуляциям
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 10 гру, 2018 10:56, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Natt написав:Костя, КТ - имеет очень много минусов, а Вы - как раз ЦА ОП КАНа, потому что не хотите их видеть. Кановский маркетинг на Вас как раз отлично сработал.
А касаемо Вашего вопроса... Эврика, Патриотика, Лико Град, Венеция, Британский квартал, Новая Англия, Паркленд, Нивки-Парк, Спивоче, Варшавский, Липинка, Новомостицко-Замковецкий, Місто квітів, Министерский, Новопечерские Липки, Парковые озера... И это я по пригородам не прошлась еще. Причем часть этих ЖК - ну вообще ни разу не фонтан, но покупают...
Может, не везде прям 8-я очередь, но мысль Вы поняли.